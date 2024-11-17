Türkiye’nin ilk mobil sanal şebeke operatörü Netgsm ile Turkcell arasındaki anlaşmazlıkta BTK’nın verdiği ortaya çıktı. Turkcell’in altyapısını kullanan Netgsm, Turkcell’in kendi altyapılarına erişimi engellediği gerekçesiyle resmen Turkcell’i topa tutmuştu. Netgsm Turkcell anlaşmazlığında, BTK’nın 4 Kasım tarihli kararı ortaya çıktı. İnternet sitesinde yayınlanmayan bu karar, gazeteci İbrahim Haskoloğlu tarafından ortaya çıkarıldı.

BTK’nın Netgsm Turkcell Uzlaştırma Talebi Kararı Ortaya Çıktı!

Netgsm uzun bir süredir bu konuda paylaşımlar yaparak tüketiciyi bilgilendiriyordu. Ara ara kesintiler yaşayan kullanıcılar, sorunun ana kaynağını öğrendiklerinde durumu yakından takip etmeye başladı. Netgsm bu konuda yargı yoluna gideceğini söylerken, Turkcell cephesinden elle tutulur bir açıklama gelmemişti. Şimdi ise BTK’nın konu hakkındaki kararı ortaya çıktı.

Bu kararı X hesabından paylaşan gazeteci İbrahim Haskoloğlu, konu hakkında “Turkcell, kendi altyapısını kullanıp, vatandaşa daha uygun fiyat sunan NETGSM’in erişim engeline devam etme kararı aldı. BTK’nın ‘Erişim engelini kaldırması gerektiğini bunun hukuksal olmadığını’ bildirmesine rağmen Turkcell’in geri adım atmadığı ortaya çıktı. Turkcell, Devletin hiçbir makamını saymayıp hukuksuz şekilde engellemeye devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Haskoloğlu tarafından ortaya çıkarılan Netgsm Turkcell BTK kararı ise oldukça ilginç. BTK’nın gönderdiği bildirimde şu ifadeler yer alıyor:

“1) Sözleşmenin feshiyle ilgili Turkcell tarafından herhangi bir haklı gerekçenin bildirilmediği dikkate alınarak Kurum düzenlemeleri ve Sözleşme’nin mevcut hükümleri uyarınca mevcut ve yeni tesis edilecek Netgsm’in aboneleri için Netgsm’e SMSH sunumuna devam edilmesi,

2) İşbu kurur kararının maddesi dikkate alınarak Netgsm’in 23.09.2024 tarihli ve Netgsm.BTK.2024.1164 sayılı yazısı ile Kurumumuza yapılan uzlaştırma başvurusunun reddedilmesi,

3) İşbu kurul kararının Kurumumuz internet sitesinde yayımlanmaması” hususlarına karar verilmiştir.”

Netgsm cephesi de aynı şeyleri söylüyor. Altyapıya erişiminin engellendiğini söyleyen firma bu isyanını LinkedIn ve X gibi platformlardan sıkça dile getiriyor. Bu konuda ilerleyen günlerde neler olacağını hep beraber göreceğiz. Ancak bu aşamada, eğer iddialar doğruysa Turkcell’in BTK’nin kararlarına uymadığını açıkça görmek mümkün.

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