Şirketin net karı ise üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 4 azalışla 1,39 milyar dolara geriledi. Netflix’in geçen yılın üçüncü çeyreğindeki net karı 1,45 milyar dolar olmuştu.

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Firmanın hisse başına düşen karı ise 3,10 dolar ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

Netflix’in abone sayısı ise yılın üçüncü çeyreğinde 2,41 milyon artış gösterdi. Refinitive’in tahminine göre, bu yılın ilk iki çeyreğinde abone kaybı yaşan Netflix’in abone sayısının 3. çeyrekte 1,07 milyon kişi artması bekleniyordu.

Netflix’in abone sayısı, 2022’nin ilk iki çeyreğinde 1,2 milyon kişilik azalış kaydetmişti. Böylece şirket, ilk kez iki çeyrek art arda abone kaybı yaşamıştı.

Şirketten yapılan açıklamada, “Zorlu bir ilk yarının ardından, büyümeyi yeniden hızlandırma yolunda olduğumuza inanıyoruz.” değerlendirmesinde bulunuldu.