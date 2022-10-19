Microsoft, Windows 10 sürüm 22H2’yi yayınladı. Güncelleme, 20H2 sürümünden itibaren tüm Windows 10 kullanıcıları tarafından indirilebilir. Bu yıl için tek ‘özellik güncellemesi’ ancak güncelleme ile önemli bir yeni özellik getirilmiyor.

Microsoft’a göre, Windows 10 22H2 güncellemesi ‘bir dizi üretkenlik ve yönetim iyileştirmesi’ içeriyor. Windows 10 sürüm 22H2 artık tüm kullanıcıların Windows Update aracılığıyla yüklemesi için hazır.

Dolayısıyla, Windows 11 için 22H2 sürümünün aksine, bu önemli yeni özellikler içermeyen oldukça sınırlı bir güncellemedir. BleepingComputer şimdilik sadece Konsantrasyon Yardımı etkinleştirildiğinde önemli bildirimlerin gösterilmesini sağlayan yeni bir ayar keşfetti. Normalde Konsantrasyon Modu neredeyse tüm bildirimleri engeller.

Ayrıca bkz: Google Chrome Tabletler İçin Üretkenlik İyileştirmeleri Alıyor!

Microsoft, 2021’in sonlarından bu yana Windows 10 için yıllık tek bir içerik güncellemesine geçti ve artık esas olarak Windows 11’e odaklanıyor. Windows 10 için 22H2’nin içeriği, çeşitli yeni özellikler içeren kapsamlı bir özellik güncellemesi olan Windows 11 için 22H2 ile karşılaştırıldığında bu zııtı açıkça görülmektedir. Bu güncelleme yaklaşık bir ay önce kullanıma sunuldu.

Ek olarak Windows 10 2022 Update Home ve Professional sürümlerini kullanan normal müşteriler 18 aylık destek alırken, Enterprise ve Education sürümlerine sahip ticari müşteriler 30 aylık hizmet alacak. Microsoft ayrıca Windows 10’un en az bir sürümünün 14 Ekim 2025’e kadar desteklenmeye devam edeceğini hatırlattı, bu da kullanıcıların gelecekte daha fazla benzer güncelleme bekleyebileceği anlamına geliyor.

Windows 10 2022 Güncellemesini hemen yüklemek istiyorsanız, Ayarlar > Güncelleme ve Güvenlik > Windows Update‘e gidin ve Güncellemeleri denetle düğmesine tıklayın. Bilgisayarınız güncellemeyi algıladığında İndir’e basın ve yükleyin. Alternatif olarak, temiz bir kurulum için resmi ISO dosyalarını indirebilir veya güncellenmiş MediaCreationTool‘u kullanarak yerinde yükseltme yapabilirsiniz.