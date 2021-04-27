Netflix, yeni Türk dizisi Fatma’yı yayınladı

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Dünyanın en popüler online dizi ve film platformlarından biri olan Netflix, yeni Türk yapımı dizisi Fatma’yı yayınladı. Oyuncu kadrosu ve senaryosuyla dikkat çeken yeni dizinin ilk sezonu 6 bölümden oluşuyor.

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Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix platformunun nisan ayında yayınlayacağı içeriklerden bir tanesi, bir Türk dizisi olan Fatma’ydı. Diziye ismini veren Fatma isimli bir kadının hikayesine odaklanan dizi 27 Nisan tarihi itibariyle yayına girdi.

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Fatma; Özgür Önürme’nin kaleme aldığı ve Özer Feyzioğlu ile yönetmen koltuğunu paylaştığı psikolojik bir drama dizisi. Fatma dizisinin başrollerinde Burcu Biricik, Uğur Yücel, Mehmet Yılmaz Ak, Hazal Türesan, Olgun Toker, Mustafa Tonak, Şehsuvar Aktaş, Umut Kurt, Sabahattin Yakut, Ecem Uzun yer alıyor.

Netflix yapımı Fatma dizisinin konusu nedir?

Temizlikçi olarak çalışan Fatma’nın hayatı, bir süre önce hapishaneden çıkan kocası Zafer’in aniden ortadan kaybolmasıyla bambaşka bir hal alır. Kocasını aramaya başlayan Fatma, kendisini beklenmedik bir anda bir cinayet işlerken bulur.

Bu cinayetten kocasının karanlık bağlantılarının haberdar olması ise Fatma’nın hayatı için büyük tehlike oluşturur. Fatma’nın hayatta kalabilmek için can almaya devam etmekten başka çaresi yoktur. Öldürmeye devam ettikçe bu durumu hayatta yaşadıklarından intikam alma ritüeline dönüştüren Fatma, bir yandan temizlikçi kadın sıfatına gizlenerek cinayet işlemeye devam ederken bir yandan da kocasını bulmaya çalışır.

Netflix Türkiye’nin bazı diğer yapımları

50 Metrekare

Başrolünü Engin Öztürk’ün oynayacağı 50 metrekare dizisinde, yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir var. Senarist ise Burak Aksak. Dizide Engin Öztürk; “Gölge” isimli bir karakteri canlandıracak. Çocukluğuna dair hiçbir şey hatırlamayan Gölge, ailesi olarak bildiği tek kişi olan Servet Nadir’in karanlık işlerini yapıyor. Zaman içerisinde geçmişiyle ilgili sırları öğrenmek isteyen Gölge, hayatının yalan üzerine kurulu olduğunu anlıyor. Gölge’nin hayatı, 27 Ocak 2021’de Netflix’te seyirciyle buluşuyor.

Mücadele Çıkmazı

Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı ve Atiye gibi yapımların da arkasındaki şirket olan OGM Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği Mücadele Çıkmazı filminin başrolünde, Çağatay Ulusoy ve Emir Ali Doğrul yer alacak. Ercan Mehmet Erdem tarafından kaleme alınacak olan filmin yönetmen koltuğunda ise Can Ulkay oturacak.

9 Kere Leyla

Başrolde Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy’un yer aldığı Ezel Akay imzalı bir orijinal Netflix filmi olan 9 Kere Leyla, 4 Aralık 2020’de tüm dünyadaki Netflix abonelerinin beğenisine sunuldu.

Azizler

8 Ocak 2021 itibarıyla Türkiye ve tüm dünyadaki Netflix abonelerinin beğenisine sunulmuş olan yepyeni bir Taylan Biraderler filmi Azizler’in başrollerinde Engin Günaydın, Haluk Bilginer, Binnur Kaya, Öner Erkan, Fatih Artman ve İrem Sak gibi isimler yer alıyor.