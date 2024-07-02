Asya ülkelerinden Filipinler hükümeti, çevrim içi dizi ve film platformlarına yönelik önemli bir vergi düzenlemesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu düzenleme kapsamında Netflix, Disney+ ve Amazon Prime gibi platformlardan hizmet alan Filipinli kullanıcılar, yüzde 12 oranında ek bir katma değer vergisi ödeyecekler. Bizde de dijital hizmet vergisi adı altında bir vergi var, ancak bunu platformlar ödüyor.

Netflix Vergisi Geliyor! Korkmayın Türkiye’de Değil: Bizde Zaten Var!

Netflix vergisi olarak haberlere çıkan düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, ilk yıl içinde hükümetin hazineye 307 milyon dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Bu düzenleme, yurt dışına çıkan paranın bir kısmını ülke ekonomisine geri kazandırmayı hedefliyor.

Filipinler hükümet yetkililerinin yaptığı açıklamalara göre, elde edilen vergi gelirinin yüzde 5’i sanat projelerine ayrılacak. Kalan gelir ise ülkenin ekonomik sorunlarının çözümü için kullanılacak. Tahminlere göre, bu düzenlemenin 2028 yılına kadar 1 milyar dolardan fazla gelir getirmesi bekleniyor. Bu adım, diğer ülkeler için de örnek teşkil edebilir ve benzer uygulamaların yaygınlaşmasına zemin hazırlayabilir.

Filipinler’in Netflix vergisi olarak adlandırılan dijital platform kullanıcılarından ek vergi alma hamlesi, dünya genelinde geniş yankı uyandırabilir. Çevrim içi yayın platformlarına yönelik böyle doğrudan bir vergi uygulaması, başka ülkelerin de dikkatini çekebilir ve benzer adımların atılmasına ilham verebilir. Bu noktada, Türkiye gibi ülkelerde de benzer bir düzenlemenin hayata geçirilip geçirilemeyeceği merak konusu.

Türkiye’de dijital hizmetler vergisi adı altında zaten bazı düzenlemeler mevcut. Ancak burada vergi mükellfi platformlar, direkt olarak biz değiliz. Yine de platformlar ücret artışları gibi hamlelerle bunu neticede yine bize yansıtıyorlar.

Ancak Filipinler’in bu hamlesi, özellikle popüler çevrim içi platformlara yönelik daha spesifik ve yüksek oranlı bir verginin tartışılmasına yol açabilir. Eğer böyle bir uygulama Türkiye’de de hayata geçirilirse, Netflix ve benzeri platformlara erişim maliyetlerinde artış yaşanabilir.

Filipinler’in bu yeni Netflix vergi düzenlemesi, ülkede ekonomik açıdan olumlu sonuçlar doğurması beklenen bir adım olarak değerlendiriliyor. Ancak aynı zamanda kullanıcılar için ekstra mali yük anlamına geliyor. Bu gelişmeler, çevrim içi yayın platformlarının geleceği ve küresel vergi politikaları açısından dikkatle izlenmesi gereken bir süreç oluşturuyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bir sonraki vergi paketinde böyle bir şey görecek miyiz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!