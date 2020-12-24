Netflix ve Conan Doyle davasında uzlaşma kararı

Netflix ve Arthur Conan Doyle mülkiyeti arasındaki dava bir süredir devam ediyor. Arthur Doyle mülkiyeti, açtığı telif hakkı davasında uzlaşacağını söyledi.

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Netflix telif hakkını istedi

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde, Arthur Conan Doyle’un mülkiyeti bir dava açmıştı. Bu dava, Sherlock Holmes‘un okuyucuya verdiği izlenimle alakalıydı. Fakat Enola Holmes‘un yaratıcıları bu davayı kabul etmediler. Bunun sonucunda, açılan telif hakkı davası için mahkeme bir karara varamadı. Daha sonra iki tarafı uzlaşmaya davet etti. Mahkemenin sonucu tam olarak bilinmese de tarafların uzlaşmış oldukları düşünülüyor. Doyle’un yaratmış olduğu ünlü karakter, Enola Holmes’te izlenimini verdiği geniş duygu yelpazesini ve kadınlara olan kibar tutumuyla telif haklarını ihlal etti mi tam olarak bilinmiyor.

Açılan dava hakkında kafaları karıştıran birçok soru var. Enola Holmes davası, Sherlock Holmes’un karmaşık telif hakkına bağlıydı. Bununla birlikte Doyle, yazdığı çoğu Holmes kitaplarını, kamuya bırakmıştı. Yani bu kitaplardan herkes yararlanabilirdi. Bu durum, 2020 senesinde yayınlanan Enola Holmes filmi içinde yer alan Sherlock Holmes karakterinin istenilen gbi uyarlanmasının bir sorun çıkartmayacağının göstergesiydi. Yapımcılar günümüz şartlarına göre Sherlock Holmes’u uyarladılar ve filme yerleştirdiler. Bunun yanında Doyle’un 10 kitabı koruma altındaydı ve telif hakları yıllardır saklanıyordu. Doyle mülkiyeti, yeni yayınlanan Enola Holmes filminde, Sherlock karakterini çok farklı şekilde tasvir ettiklerini savundu. Sherlock, yayınlanan filmde oldukça şefkatli, kadınlarla arası iyi ve oldukça kibar bir karaktere sahip. Oysaki Doyle mülkiyeti, kitapta tasvir edilen karakterin bu şekilde olmadığını savunuyor.

Bunun üzerine Doyle mülkiyeti, yapılan bu yanlış tasvir üzerine dava açtı. Başta şirket olmak üzere, Enola Holmes serisinin yazarı Nancy Springer‘a da dava açtı. Davanın sanıkları, tasvir edilen karakterin değiştirildiği yönündeki suçlamaları reddettiler ve uyarlanan karakter için telif hakkı talebinde bulundular.

Açılan bu dava, Sherlock Holmes hakkında karmaşık bir yasal tartışmayı yeniden canlandırdı. Tarafların ne yapacağı merak konusu. Mahkeme uzlaşmaya gitmenin, orta yolda buluşmanın makul olduğunu düşünüyor. Fakat bu davanın son bulması ve nihai bir karara bağlanması taraflar açısından pek kolay değil. Karakter için henüz bir telif hakkı alınamadı. 2022 yılında Doyle’un kitapları kamuya açık hale getirilecek.