Genel
Netflix ve Conan Doyle davasında uzlaşma kararı
Netflix ve Arthur Conan Doyle mülkiyeti arasındaki dava bir süredir devam ediyor. Arthur Doyle mülkiyeti, açtığı telif hakkı davasında uzlaşacağını söyledi.
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Netflix telif hakkını istedi
Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde, Arthur Conan Doyle’un mülkiyeti bir dava açmıştı. Bu dava, Sherlock Holmes‘un okuyucuya verdiği izlenimle alakalıydı. Fakat Enola Holmes‘un yaratıcıları bu davayı kabul etmediler. Bunun sonucunda, açılan telif hakkı davası için mahkeme bir karara varamadı. Daha sonra iki tarafı uzlaşmaya davet etti. Mahkemenin sonucu tam olarak bilinmese de tarafların uzlaşmış oldukları düşünülüyor. Doyle’un yaratmış olduğu ünlü karakter, Enola Holmes’te izlenimini verdiği geniş duygu yelpazesini ve kadınlara olan kibar tutumuyla telif haklarını ihlal etti mi tam olarak bilinmiyor.
Açılan dava hakkında kafaları karıştıran birçok soru var. Enola Holmes davası, Sherlock Holmes’un karmaşık telif hakkına bağlıydı. Bununla birlikte Doyle, yazdığı çoğu Holmes kitaplarını, kamuya bırakmıştı. Yani bu kitaplardan herkes yararlanabilirdi. Bu durum, 2020 senesinde yayınlanan Enola Holmes filmi içinde yer alan Sherlock Holmes karakterinin istenilen gbi uyarlanmasının bir sorun çıkartmayacağının göstergesiydi. Yapımcılar günümüz şartlarına göre Sherlock Holmes’u uyarladılar ve filme yerleştirdiler. Bunun yanında Doyle’un 10 kitabı koruma altındaydı ve telif hakları yıllardır saklanıyordu. Doyle mülkiyeti, yeni yayınlanan Enola Holmes filminde, Sherlock karakterini çok farklı şekilde tasvir ettiklerini savundu. Sherlock, yayınlanan filmde oldukça şefkatli, kadınlarla arası iyi ve oldukça kibar bir karaktere sahip. Oysaki Doyle mülkiyeti, kitapta tasvir edilen karakterin bu şekilde olmadığını savunuyor.
Bunun üzerine Doyle mülkiyeti, yapılan bu yanlış tasvir üzerine dava açtı. Başta şirket olmak üzere, Enola Holmes serisinin yazarı Nancy Springer‘a da dava açtı. Davanın sanıkları, tasvir edilen karakterin değiştirildiği yönündeki suçlamaları reddettiler ve uyarlanan karakter için telif hakkı talebinde bulundular.
Açılan bu dava, Sherlock Holmes hakkında karmaşık bir yasal tartışmayı yeniden canlandırdı. Tarafların ne yapacağı merak konusu. Mahkeme uzlaşmaya gitmenin, orta yolda buluşmanın makul olduğunu düşünüyor. Fakat bu davanın son bulması ve nihai bir karara bağlanması taraflar açısından pek kolay değil. Karakter için henüz bir telif hakkı alınamadı. 2022 yılında Doyle’un kitapları kamuya açık hale getirilecek.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11, IQOO 7 ve Vivo X60 Pro+ çok yakında piyasaya sürülecek!
Xiaomi Mi 11, iQOO 7 ve Vivo X60 Pro+ modelleri çok yakında piyasaya sürülecekler. Gelen bilgilere göre piyasaya damgasını vuracak cihazlar, bir ay içerisinde piyasaya sürülecekler.
Çinli teknoloji devleri Xiaomi ve Vivo yeni modellerini piyasaya sürmek için sabırsızlanıyorlar. Son dönemin en çok konuşulan işlemcisi Snapdragon 888 ile birlikte gelecek olan üç yeni model, bir ay içerisinde piyasaya sürülecek.
Xiaomi’nin Mi 11’i, Vivo’nun X60 Pro+’ı ve yine Vivo’nun alt firması olan iQOO’nun yeni modeli iQOO 7 için piyasaya çıkma zamanı geldi. Yüksek performans sunan yeni modellerin piyasaya çıkış tarihleri belirlendi. 3 yeni model Ocak ayında piyasaya sürülecek. Hatta Xiaomi Mi 11 daha erken bir tarihte yani 28 Aralık’ta gelecek.
DigitalChatStation tarafından yapılan paylaşımda markaların en çok beklenen modelleri için çıkış tarihleri belirtildi. Hatta Xiaomi Mi 11’in Ocak ayında çok yeterli bir stok sayısı ile satışa sunulacağı da söylentiler arasında. Bu rakamın şimdilik bir buçuk milyon adet olduğu söyleniliyor. Ancak kesin bir bilgi mevcut değil.
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Üç cihazda da Snapdragon 888 kullanılacak!
Tabi bu cihazların en çok dikkat çeken özelliğinin Snapdragon 888 olduğunu belirtmek gerekiyor. Bildiğiniz gibi Snapdragon 888 çıkış yaptığı tarihten bu yana tüm firmaların göz bebeği oldu. 1 x 2,84 GHz Cortex X1 + 3 x 2,4 GHz Cortex A78 + 4 x 1,8 GHz Cortex A55 çekirdek ile birlikte gelen Snapdragon 888, 5G destekli olması ile günümüzde oldukça fazla tercih edilen bir yonga seti oldu ve olmaya devam edecek. Özellikle performansı ile dikkat çeken Snapdragon 888, 2021’de birçok model arasında çekişmeye olanak sunacak.
Diğer bir yandan Realme Race, Oppo Find X3, OnePlus 9 gibi birçok cihaz Snapdragon 888 ile birlikte 2021 yılında piyasaya sürülecekler. Bu durum 2021 yılında Snapdragon 888’li cihazlara arasında büyük bir rekabete yol açacak. Bu cihazlar arasında işletim sistemi ve Ram gibi özellikler performans kısmında belirleyici olacak.
Bakalım Xiaomi Mi 11, iQOO 7 ve Vivo X60 Pro+ modelleri ne kadarlık bir fiyat etiketine sahip olacaklar. Sizce bu üç cihaz arasından en çok satılan hangisi olacak?
Genel
Yerli eSIM, Türk Telekom tarafından duyuruldu!
Türk Telekom, yerli dijital sim kart eSIM’i müşterilerinin kullanımına sundu. Böylece Türkiye, eSIM teknolojisini yüzde yüz yerli teknoloji ile üretmeyi başarabilen ilk dört ülkeden biri oldu.
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Yerli eSIM ile, bu teknolojiye adım atan 4 ülkeden biri olmayı başardık
eSIM üzerine açıklamalar yapan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Yüzde yüz yerli teknoloji ile eSIM üreten dört ülkeden biri olduk. Biz de Türk Telekom olarak kendi altyapımızı bu yeni teknolojiye hazır hâle getirdik ve ülkemizde kurulan sunucular ile entegrasyon süreçlerimizi tamamladık. Çevre dostu ve güvenli teknoloji eSIM ile bireysel ve kurumsal müşteri deneyimini zenginleştirmeye devam edeceğiz. Kurumsal müşterilerimiz için de özellikle otomotiv alanında sunduğumuz eCall hizmeti ve bağlantılı araçlara yönelik çalışmalarımız; yerli eSIM ile hızlanarak devam edecek” dedi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun SIM teknolojilerini destekleyen sistemlerin kurulumu ve cihazlarda kullanımı kapsamındaki kurul kararlarına uygun olarak; tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen eSIM teknolojisi, kullanıcıların SIM kart deneyimini dijitalleştirmeyi amaçlıyor. Dijital yapısı nedeniyle kaybolma ya da çalınma riskleri taşımayan ve fiziksel bir SIM karta ihtiyaç olmadığı için birden fazla aboneliğe sahip olan kullanıcıların kart değişimi gereksinimini ortadan kaldıran eSIM, aynı zamanda da çevre dostu bir teknoloji.
Türk Telekom’un hem bireysel hem kurumsal müşterileri, mevcut SIM kartlarını bu teknolojiyi destekleyen cihazları için ek ücret ödemeden eSIM ile değiştirebilecekler. Ayrıca kullanıcılar, Türk Telekom bünyesindeki yeni aboneliklerde de, eSIM’i tercih edebilecekler. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Genel
Samsung Galaxy Buds Pro teknik özellikleri sızdırıldı!
Samsung Galaxy Buds Pro modelinin teknik özellikleri sızdırıldı. Firmanın yakında tanıtacağı yeni kulaklığının satış fiyatı da ortaya çıktı.
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Samsung Galaxy Buds Pro teknik özellikleri belli oldu!
Samsung gerçek kablosuz kulaklık piyasasına yeni ürünler sokmayı planlıyor. Çoğu akıllı telefon üreticisinin aktif olarak yer aldığı rekabette önemli bir konuma sahip olan firma, Galaxy Buds Pro ile kullanıcılarını karşılamayı planlıyor. Adından da anlaşılacağı gibi serinin en güçlü modeli olması beklenen gerçek kablosuz kulaklık ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Twitter’da teknik özellikleri paylaşılan gerçek kablosuz kulaklık, aktif gürültü engelleyici özelliği ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Bu özelliğin Galaxy Buds Live modelinden daha farklı olacağı öğrenilirken, firmanın akıllı gürültü engelleyici teknolojisi Pro modelde bizleri bekliyor olacak.
Çift taraflı hoparlör desteğine sahip olacak olan Samsung Galaxy Buds Pro, IPX7 su geçirmezlik sertifikası ile piyasaya çıkacak. Tek seferde 8 saatlik müzik dinleme performansına sahip olacağı öğrenilen gerçek kablosuz kulaklığın, yine tek seferde tam 4.5 saat telefon görüşmesi yapabilme yeteneğine sahip olacağı öğrenildi. Ayrıca müzik dinleme süresi cihazın kutusu ile birlikte kullanıldığında 28 saate kadar ulaşabildiği ortaya çıktı. Aynı şekilde telefonla görüşme süresi de 15 saate yakın uzatılabilir olacak. 199 dolarlık fiyat etiketiyle serinin en pahalı üyesi olacak olan cihaz, Bixby sesli asistan desteğini de kullanıcılarına sunacak. 14 Ocak tarihinde firmanın en önemli markası olan Galaxy S serisi ile bizleri karşılayacak olan kulaklık bakalım beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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