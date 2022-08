Netflix, mobil uygulamada kullanıcı adlarını test ediyor. Bu, akış hizmeti kullanıcılarının doğrudan birbirlerine karşı oyun oynamasını ve aynı zamanda bir lider panosunda başarılar bulmasını mümkün kılacak. Özellik önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacak.

Teknoloji gazetecisi Steve Moser, Netflix mobil uygulamasının koduna kullanıcı adlarının eklendiğini keşfetti. Moser’a göre, kullanıcı adı yalnızca Netflix uygulamasındaki çok oyunculu işlevsellik için ve sıralamaları görüntülemek için kullanılacaktı. Bir kullanıcı adı yalnızca harf ve rakamlardan oluşabilir. Bir Netflix hesabıyla ilişkilendirilen simge ve ad, oyun oturumları sırasında başkalarıyla paylaşılmaz.

Ayrıca bkz: Samsung, Müşteriden SSD’yi İade Etmeden Önce İmha Etmesini İstedi!

TechCrunch‘a göre, kullanıcı adı Into The Breach, Bowling Ballers, Mahjong Solitaire ve Heads Up! Özelliğin sonunda Netflix’in sunduğu tüm oyunlara gelip gelmeyeceği belli değil. Netflix, Amerikan teknoloji web sitesine kullanıcı adlarını gerçekten test ettiğini doğruladı. Özelliğin önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor. Şirket, akış hizmeti için diğer potansiyel oyun özelliklerini araştırmaya devam ettiğini ancak daha fazla ayrıntı sağlamadığını belirtiyor.

Ağustos ayının başında Netflix’in oyun kütüphanesini daha da genişletmek istediği açıklanmıştı. Akış servisi üzerinden indirilebilecek mobil oyun sayısı bu yıl 50, şu anda platformda 26 oyun var.