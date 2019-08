Netflix, Türkiye’den çekilecek iddiası

Dijital yayıncılık alanın lideri konumunda olan Netflix, Türkiye’den çekilme kararı aldığı iddia ediliyor. Sosyal medyada çıkan iddiaya göre Netflix’in sansür sonucu hızla abone kaybedeceği ve Türkiye pazarından çekileceği yönünde. Ayrıca platformun RTÜK sonrası dizilerini yayından kaldırmaya başladığı yönünde algı yaratmaya müsait görüşler de mevcut.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayli geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Netflix ürettiği içeriklerle göz dolduruyor. Son dönemde Netflix bünyesindeki filmler, kalite ve bütçe açısından Hollywood tarzı yapımlarla yarışır hale geldi. Netflix’in bir diğer avantajı ise oldukça uygun bir fiyat politikasına sahip olması. Bu sayede ekosistemin müşteri kitlesi de hayli genişlemiş durumda. Elbette içeriklerin kalitesi de müşteri kitlesinin genişlemesinde önemli bir role sahip. Dürüst olmak gerekirse, Netflix imzası taşıyan içeriklerin genel olarak ortalama üzeri bir kaliteye sahip olduğu söylenebilir.

My inside sources tell me that Netflix is most likely going to leave Turkey within the next month or so. Thanks, Turkish government, for ruining the best source of tv that we have. Good job. Bravo, really. Well done. Success after success. Genius. So impressive.

— Jared Wall (@JaredWall01) August 18, 2019