Netflix Türkiye ilk sansürü fragmanda uyguladı!

Netflix tarafından hazırlanan Breaking Bad’in devam filmi El Camino için bugün bir fragman daha yayınlandı. Ancak RTÜK’ün sansürü Netflix Türkiye’yi de vurduğunu görüyoruz. Çünkü global fragman ile Türkiye’deki fragman arasında bir fark var!

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Netflix’in Amerika, yani global kanalında yayınlanan fragmanda sahne Jesse Pinkman’ın sigara yakması ve ardından radyoda Breaking Bad’in final sahnesinde geçen olay ile alakalı bir radyo haberini dinlediğini görüyoruz.

Yukarıda görebileceğiniz gibi bir fragmanın ardından şimdi de aşağıdaki Netflix Türkiye yapımına bakalım. Fragmanda paylaşılan bilgi tamamen aynı. Hatta Jesse’nin yerli fragmanda da sigara yaktığını görüyoruz, fakat devamında elinde sigara bir anda kayboluyor!

Böylece RTÜK’ün kararına uyan Netflix’in ilk uygulaması böylece YouTube’da yayınlanan fragman oldu. Peki dizinin konusu metamfetamin üretmek olan Breaking Bad’in filminde daha sigaraya uygulanan sansürü görünce filmde nasıl sansürler olacak? İşte kafa karışıklılığı yaratan soru bu oluyor. İlk dikkat çeken bu sansür olsa da son dönemde yayınlanan dizi ve filmlerde dikkatimizi çekmeyen birçok sansür de uygulanmış olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtmiş olalım.