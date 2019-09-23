Netflix Türkiye’den El Camino fragmanındaki sansür hakkında açıklama!

Bu sabah yayınlanan Breaking Bad filmi El Camino fragmanında ABD hesabı ile Türkiye hesabı arasında görülen farklılık ve sigara sansürü hakkında resmi açıklama Netflix Türkiye’den geldi.

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El Camino’nun son fragmanında ABD ve genel fragmanında Jesse Pinkman’ın sigara içtiği açıkca görülürken Türkiye fragmanında sigara gizlenmiş olması dikkatlerden kaçmamıştı. Konu ile alakalı Netflix Türkiye’den gelen açıklamayı ile aynen aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.

“Tanıtım amaçlı fragmanların hassas olabilecek görüntüler içermesi durumunda, pek çok ülkede ilgili fragmanlar üzerinde ufak değişiklikler gerçekleştirebiliyoruz. Bunun amacı, söz konusu içeriği izlemeyi seçmediği halde ailesiyle birlikte Netflix’e gelecek yapımları gözden geçiren üyelerimizin beklentilerini en iyi şekilde karşılamak ve onların hassasiyetine saygı göstermek. Ancak bu yalnızca tanıtım amaçlı çalışmalarımızda başvurduğumuz bir yöntem. Üyelerimiz söz konusu içeriği 11 Ekim 2019 itibaren herhangi bir kesinti veya değişiklik olmaksızın izleyebilecek.” -Netflix Türkiye

Yapılan açıklamaya bakılırsa Netflix kanadından RTÜK ya da yaptırımlarına dair değil, Netflix’e geçmeyi düşünen ve El Camino fragmanını görüp “Bu dizide sigara var” diyerek üye olmaktan ya da üyeliğinden vazgeçmesini engellemek adına yapıldığı ve genel olarak Netflix’in bu stratejiyi uyguladığı belirtiliyor. Açıklamanın en önemli tarafı ise 11 Ekim’de yayınlanacak filmde herhangi bir kesinti ya da değişiklik olmayacağı konusu. Umarız bu açıklamanın ardından film yayınlandığında ABD ile Türkiye versiyonu arasında bir farklılık görmeyiz.