Netflix Türkiye, kreatif sektöre katkı sağlayacak yepyeni bir projeye imza atıyor. Netflix Adaptation Lab projesi kapsamında seçilen yazar ve yapımcılar, farklı türdeki eserleri dünyanın dört bir yanında izlenecek dizilere uyarlamanın yöntemlerini öğrenecek!

Dijital yayın platfomu Netflix Türkiye’den yapılan açıklamaya göre, 4 ay boyunca sürecek dünya standartlarında dizi uyarlama eğitimi verecek Netflix Adaptation Lab projesi hayata geçiriliyor. Programı tamamlayan katılımcılar, dünya standartlarında eğitim almanın yanında projelerini Netflix yöneticilerine sunma şansını da yakalayacak.

Netflix Türkiye, Impact Hub İstanbul ve Tatino Films işbirliğiyle hayata geçirilen dizi uyarlama eğitimi Adaptation Lab başvuruları 27 Mart Pazartesi günü başlıyor. Programa dizi uyarlamaları alanında deneyim kazanmak isteyen bağımsız yazarlar ve hâlihazırda bir uyarlama projesi bulunan kreatif ekipler başvurabilecek.

Program hakkında daha detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak isteyenlerin 27 Mart 2023 – 12 Nisan 2023 tarihleri arasında Impact Hub İstanbul web sitesini ziyaret etmesi gerekiyor. Programa katılmaya hak kazanan yazar ve yapımcılar, farklı türdeki eserleri dünyanın dört bir yanında izlenecek dizilere uyarlamanın inceliklerini öğrenecek.

Proje kapsamında, bir eserin uyarlama potansiyelinin analiz edilmesi, hikaye dünyası içerisindeki farklı uyarlama olasılıkların incelenmesi ve küresel ölçekte kullanılan dizi uyarlama tekniklerinin Türkiye bağlamında uygulanması gibi alanlarda eğitim verilecek.

Adaptation Lab projesinin, kreatif sektörü geliştirmek ve yeni yetenekleri sektöre kazandırmak amacıyla projeler üreten Grow Creative ekibinin imzasını taşıdığını da söyleyelim.

Bugüne dek Türkiye’de gerçekleştirilen Grow Creative projeleri arasında Güney California Üniversitesi desteğiyle düzenlenen Yaratıcı Yapımcılık Programı, Bahçeşehir Üniversitesi ortaklığıyla açılan Netflix Dizi Senaryosu Yazarlığı Dersi, Tatino Films ve Impact Hub İstanbul iş birliği ile sunulan Netflix Series Lab projesi ve Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamındaki Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu ile iş birliği de dahil olmak üzere pek çok farklı girişim yer alıyor.

İlginizi Çekebilir: Netflix’te Mart Ayında İzleyebileceğiniz En İyi 5 Film!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Netflix’in Impact Hub İstanbul ve Tatino Films iş birliğiyle başlattığı projeye katılmayı düşünür müsünüz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!