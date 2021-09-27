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Netflix, The Witcher Dizisinin Üçüncü Sezonuna Onayı Verdi
Netflix, ikinci sezonu 17 Aralık’ta çıkacak olan dizisi The Witcher’a üçüncü sezon onayını resmi olarak verdi. Ve bunun yanında The Witcher evreninde geçecek olan bir anime film ile bir çocuk dizisinin de geleceği duyuruldu. Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski’nin roman serisinden uyarlanan The Witcher dizisi ilk sezonuyla izleyicilerden karışık yorumlar almıştı. Yine de serinin hayranları daha fazla Witcher içeriği görmek istiyor.
Popüler video akış servisi Netflix düzenlediği Tudum etkinliğinde The Witcher dizisinin üçüncü sezonunun geleceğini açıkladı. Fimadan bundan başka bir açıklama gelmediği için üçüncü sezonun çıkış tarihi de henüz bilinmiyor. Netflix, ayrıca The Witcher evreninde geçecek içerikleri genişletmeye devam edeceklerini de duyurdu. Ve ilkinin ardından ikinci bir anime filmi ile şaşırtıcı bir şekilde çocuklar ve aileler için tasarlanmış bir dizinin daha geleceğini söyledi.
Açıklamalar, Netflix’in sürekli büyüyen Witcher içeriği listesini daha da genişletiyor. Tudum etkinliğinde ayrıca firma, The Witcher dizisinin 17 Aralık’ta çıkacak ikinci sezonundan yeni görüntüler de paylaştı. Bununla birlikte The Witcher: Blood Origin ismiyle dizinin sahne arkası görüntülerinin paylaşılacağı bir dizinin de geleceği duyuruldu. Bu yeni içerikteki sahne arkası görüntüler de Ağustos ayında çıkan ilk spinoff anime The Witcher: Nightmare of the Wolf ile oldukça popüler The Witcher dizisinin ilk sezonundan sağlanacak.
Toss a coin to our growing Witcher universe! We can officially announce The Witcher Season 3, along with a second anime feature film, and a new Kids and Family series set in the world of The Witcher. pic.twitter.com/E032fDAXYx
— The Witcher (@witchernetflix) September 25, 2021
Netflix tarafından diziyle birlikte başlatılan The Witcher ilgisi de seriyi aslında popüler yapan video oyun serisini de yeniden canlandırdı. Dizinin ardından CD Projekt Red firması tarafından yapılan The Witcher 3 oyununun satışları da yeniden patlama göstermişti. Firma da oyunu için yeni nesil güncellemesi üzerinde çalıştığını ve 2021 sonlarında çıkartacaklarını söylemişti.
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