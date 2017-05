Netflix, Andrzej Sapkowski’nin The Witcher serisinin dizi adaptasyonunu yapacağını açıkladı ve dizinin prodüksiyonunu Platige Image yapacak.

Netflix bu diziye dair pek bir detay paylaşmadı. CD Projekt Red’in oyun serisi de Andrzej Sapkowski’nin serisinden uyarlamaydı ancak başarısı kitapların çok çok ötesine geçti. Şirketin Başkan yardımcısı Erik Barmack, Andrzej Sapkowski’nin devasa bir dünya yarattığını ve bu yapım için çok heyecanlı olduklarını açıkladı.

Sapkowski ise bu yapım için çok mutlu olduğunu, Witcher dünyasını yaratmak için 30 seneden fazla uğraştığını açıkladı. Haberin asıl güzel tarafı ise dizinin yapımcısı. Platige Image, CD Projekt Red’in The Witcher 2: Assassins of Kings ve The Witcher 3: Wild Hunt için tanıtım filmlerini çekmişti. Stüdyo aynı zamanda Cyberpunk 2077’nin tanıtımını da yapmıştı.