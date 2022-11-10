Wall Street Journal’a göre, Netflix şu anda işini genişletmenin yollarını arıyor. Şirket yönetimi, platformunda canlı spor yayınları sunmayı tartışıyor. Tartışmanın ana sebebi bu programın çok pahalıya mal olmasının istenmemesi. Şu an için Netflix’in bu yatırım için ayırdığı bütçeyi bilmiyoruz. Şirket daha öncesinde Profesyonel Erkekler Tenis Birliği’nin (ATP) yayın hakları için teklif vermişti. Fransa ve Birleşik Krallık da dahil olmak üzere bazı Avrupa ulusal tenis turları için de istekli olan şirket, bir süre sonra bu yatırımdan vazgeçti. Bu sefer spor yayın hakları konusunda daha istekli olduğunu bildiğimiz Netflix için son karar ne olacak merak edyoruz. Gelin ayrıntılara hep beraber göz atalım.

Netflix, Bazı Spor Yayın Hakları İçin Devrede !

Dev şirket sadece Erkekler Tenis için değil bir dizi başka etkinlik için de teklif vermek istiyordu. Bunlar arasında Kadınlar Tenis Birliği (WTA) ve İngiltere’deki bisiklet hakları yer alıyor. Buna ek olarak, Netflix yöneticileri öncesinde daha az bilinen spor liglerini satın almayı tartıştı. Ana amaç spor hakları için artan ihale maliyetlerinden kaçınarak daha düşük maliyetli etkinliklerden kar etmekti. Bugün çıkan haberlere göre de fikir hala aynı. İçeriden bilgi alan gazeteciler, Netflix’in popüler sporlara yönelmeyeceğini iddia ediyor. Eğer şirket spor yayınlarına yatırım yapmaya başlarsa, muhtemelen fazla maliyetli olmayacak daha az popüler sporlarla başlayacak. Kim bilir? Şirket bu konuda kar etmeye başlarsa, Futbol ve Basketbol gibi büyük küresel sporlara da el atabilir.

Ne yazık ki Netflix gerçekten ucuz bir yatırımı hedefliyor. Şirket daha öncesinde Dünya Sörf Ligi ile birtakım görüşmeler yaptı. Ancak görüşmeler iki tarafın bir fiyat üzerinde anlaşamaması nedeniyle sonuçsuz kaldı. Bu durum Netflix’in gerçekten ucuz bir spor arayışında olduğunu gösteriyor.

Netflix, Abonelerini Korumak İstiyor

Finansal veriler Netflix’in üçüncü çeyrekteki gelirinin 7,926 milyar dolara ulaştığını gösteriyor. Bu, bir önceki yıla göre %5,9’luk bir artış anlamına geliyor. Şirketin net kârı da 1,398 milyar dolar olarak kaydedildi ve bir önceki yıla göre %3,5 oranında azaldı. Netflix’in küresel yayın hizmetinin toplam ücretli abone sayısı üçüncü çeyrekte 223,09 milyona ulaştı. Bu, yıldan yıla %4,5’lik bir artış anlamına geliyor. Şirket abonelerini elinde tutmak için elinden geleni yapıyor. Şirketin yapacağı en küçük bir hata, geçmişte olduğu gibi abone kaybına yol açabilir.

İlginizi çekebilir: Netflix, Stranger Things’i Temel Alan Yeni VR Oyununu Duyurdu!