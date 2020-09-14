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“Netflix İptal Edilsin” akımı, “Cuties” pedofili ile suçlandıkça ivme kazanıyor.
Kullanıcılar, yayın devi Netflix’in tartışmalı Fransız filmi “Cuties” yüzünden boykot ediyor. Sosyal medyada hem ülkemizde hem de dünyada pek çok kişi Cuties yapımı nedeniyle üyeliklerini sonlandırdıklarını belirtiyor.
Netflix boykot ediliyor!
İnsanlar, genç kızları “cinselleştirdiği” için Netflix aboneliklerini iptal etmeye başladı. #CancelNetflix hashtag’i, 9 Eylül’de Cuties’in piyasaya sürülmesinin ardından, 11 yaşındaki karakterlerini cinselleştirdiğini ve “pedofiliyi beslediğini” iddia eden insanlar tarafından Twitter’da trend oldu.
Fransa’da Mignonnes adlı Cuties, önemli beğeni topladı ve 2019 Sundance Film Festivali’nde yönetmenlik ödülü kazandı.
Netflix’in özetine göre, 11 yaşındaki Amy, işlevsiz ailesinden kaçmaya çalışırken “dans yoluyla özgüvenlerini geliştiren ‘Cuties’ adlı özgür ruhlu bir dans grubuna katılıyor.
Twitter’daki bir kullanıcı şunu yazdı: “Netflix neden bir çocuk pornosunun yayınlanmasına izin verdi? 650 küçük kız twerk yapıyor….”
Bir başkası: “Netflix ile on yıllık bir ilişkiyi bitirmek üzereyim. 11 yaşındaki bir kızın babası olarak bu kabul edilemez … Hiçbir ölçüde pedofili kabul edilemez #Cancel Netflix. ” diyerek ekledi.
The 11 year old girls who were sexually exploited filming Cuties shot those scenes in front of a director, a DP, a gaffer, their parents, a choreographer, a MUA, a hair person, a camera assistant, a wardrobe person, extras and more. Not one adult protected them. #CancelNetflix
— Robby Starbuck (@robbystarbuck) September 11, 2020
Bazı kullanıcılar, öfkelerini haklı çıkarmak için filmin IMDb ebeveyn kılavuzunun ekran görüntülerini paylaşıyor. IMDb, filmdeki 18+ reytinglerini desteklemek için filmdeki bir dizi sahneden alıntı yapıyor: “Göğüslerin, serserilerin ve 11 yaşındaki zayıf giyimli kızların geniş kasıklarının uzun ve aşırı yakın çekimleri.”
Change.org‘da kullanıcıları, “çocukları istismar eden ve rahatsız edici bir ortam yaratan” içerik üzerinden Netflix aboneliklerini iptal etmeye davet eden bir imza kampanyası 600.000’den fazla imza kazandı. Netflix’in Fransız versiyonundan çok farklı olan filmin tanıtım afişinde 11 yaşındaki kızları cinselleştirmekle suçlanmasının ardından Cuties tartışma konusu oldu. Yayın devi posteri kaldırıp “uygunsuz” sanat eseri için bir özür yayınladı.
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iPhone 12 serisi 15 Eylül’deki etkinlikte yok!
Apple 15 Eylül’de gerçekleştireceği etkinlik ile beraber yeni ürünler tanıtacağını duyurmuştu. Ne yazık ki bu lansmanda merak beklenen iPhone 12 serisinden herhangi bir cihaz tanıtılmayacak.
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iPhone 12 serisi bu lansmanda yok
Neredeyse her sene Eylül ayında olduğu gibi bu yıl da tüm gözler Apple’a çevrilmiş durumda. Apple2ın 15 Eylül’de yapacağı etkinlikle beraber ürün gamına yeni ürünler katacağı daha önce ifade edilmişti. Genellikle Eylül ayının ikinci haftası tanıtılan yeni iPhone modellerinin de bu etkinlikle beraber duyrulacağı düşünülüyordu. Fakat Apple iPhone 12 serisini başka bir etkinliğe saklıyor.
Uygun fiyatlı Apple Watch yolda
15 Eylül’de yapılacak olan etkinlikte tanıtılması olası cihazlar arasında yeni nesil Apple Watch 6 serisi ve uygun fiyatlı varyasyonu olan Apple Watch SE bulunuyor. Giyilebilir teknolojiler haricinde yeni iPad Air 4 ile yine uygun fiyatlı bir iPad 8 tanıtımı gerçekleştirilecek. Sektördeki paylaşımlarıyla dikkat çeken Jon Prosser tarafından paylaşılan tweet üzerine Gizchina’da yapılan habere göre Apple, bunlar haricinde de cihaz tanıtabilir. Prosser tarafından paylaşılan bilgilerin genellikle doğru ve güvenilir olduğunu da belirtmek gerekiyor. iPhone 12 serisine dair ilk görsel ve tasarım detayları da yine Jon Prosser tarafından sosyal medyada paylaşılmış ve büyük ilgi görmüştü.
For the “Time Flies” event on the 15th, what I’ve been told is coming for sure is:
Apple Watch SE
Apple Watch Series 6
(or Apple Watch & Watch Pro)
iPad Air 4
iPad 8
I’m sure there might be more, but that’s the main focus of the event.
No iPhone or AirPods Studio
— Jon Prosser (@jon_prosser) September 11, 2020
iPhone 12’ler için Ekim ayı işaret ediliyor
‘Time Flies’ etkinliği kapsamında yeni iPhone’ların gelmeyeceği ifade edilince yeni cihazın çıkış tarihiyla alakalı söylentiler de artmaya başladı. Duyumlara göre iPhone 12 ailesi ancak Ekim ayının ortalarında gerçekleştirilecek lansmanla beraber tanıtılmış olacak.
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Android 11 için Android Auto’da müzik atlama hatasına garip çözüm!
Android Auto kullanıcıları Android 11 ile beraber yaşanan kendi kendine müzik atlama hatasını garip bir şekilde çözdü.
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Android 11 kullanıcıları otomobilde müzik dinleyemiyor
Android 11’in Google Pixel cihazlarda kullanıma sunulmasıyla beraber birçok farklı uygulama ve kullanıcıda da hatalar görünmeye başladı. Tabi ki bu hataların büyük çoğunluğu güncellemelerle kapatılmaya başlansa da Android Auto kullanıcıları bir hata yüzünden araçlarında müzik dinleyememekten şikayetçi.
AutoRevolution’da yer alan habere göre; Youtube Premium, Deezer ya da Spotify farketmeksizin herhangi bir müzik çalar uygulamasıyla araçlarına bağlanan kullanıcılar kendi kendine müzik atlama hatasıyla karşı karşıya kalıyor. Google tarafından bu hatayla alakalı olarak herhangi bir güncelleme gelmezken bazı kullanıcılar da farklı çözüm yollarını deniyor.
Android 10’a dönüyorlar
Hangi müzik dinleme uygulamasını açarlarsa açsınlar sıkıntının devam ettiğini belirten kullanıcılar, Android 11 sürümünden 10’a geri dönüş yapıyor. Bu şekilde en azından güncelleme gelinceye kadar hatadan uzak kalmış ve müzik keyiflerini sürdürmüş oluyorlar
Çözüm konum servislerinde
Reddit’te bir Google Pixel 4a kullanıcısı tarafından paylaşılan çözüm, herkesi şaşırttı. Google’ın konum servislerini kapatan kullanıcı, Android Auto’da müzik dinlerken herhangi bir sıkıntı yaşamadığını belirtti. Ancak araçta en çok ihtiyaç duyulan navigasyon uygulamalarının konum servislerinin kapalı olması nedeniyle çalışmadığı hesaba katılırsa bu çözüm pek de iyi değil. Google’ın bu hatayı gelecek güncellemelerle düzeltmesi gerekiyor.
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Huawei Mate 40 serisi ortaya çıkan özellikleri
Huawei, yakında amiral gemisi telefonları olan yeni Mate serisini tanıtacak. Bu süreçte Mate 40 serisi hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar gelen bilgileri sizler için derledik.
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Huawei Mate 40 serisi özellikleri
Huawei, geçtiğimiz günlerde yaptığı geliştiriciler konferansında EMUI 11 ve Harmony OS hakkında yeni bilgiler paylaştı. Ardından yapılan sunumda ise yeni cihazlarını tanıttı. Ancak bu sunumda yeni Mate serisi hakkında bir bilgi paylaşılmadı. Ancak telefonlar hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Yeni Mate serisinin üç farklı telefon içerdiğinden söz ediliyor. Bunlar: Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro Plus. Sırasıyla 4300 mAh, 4600 mAh ve 5000 mAh batarya kapasitelerine sahip olmaları bekleniyor. Ayrıca, Huawei Mate 40 serisi 66W hızlı şarj desteğiyle birlikte gelecek.
Üç telefon da delik çentikli bir ekrana sahip olacak. Arka tarafta ise Mate 30 serisindeki halka kamera tasarımı korunacak. Mate serisi yeni EMUI 11 arayüzüyle birlikte gelecek. Yeni arayüz birçok yeniliği de beraberinde getiriyor. Telefonlar, Huawei’nin yeni işlemcisi Kirin 9000’den güç alacak. 5nm üretim teknolojisine sahip olacak işlemciye, 512 Gb’a kadar kapasite ve 12 GB’a kadar RAM eşlik edecek. Yeni Mate serisinin, kesin olmamakla birlikte Ekim ayında tanıtılması bekleniyor.