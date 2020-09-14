“Netflix İptal Edilsin” akımı, “Cuties” pedofili ile suçlandıkça ivme kazanıyor.

Kullanıcılar, yayın devi Netflix’in tartışmalı Fransız filmi “Cuties” yüzünden boykot ediyor. Sosyal medyada hem ülkemizde hem de dünyada pek çok kişi Cuties yapımı nedeniyle üyeliklerini sonlandırdıklarını belirtiyor.

Netflix boykot ediliyor!

İnsanlar, genç kızları “cinselleştirdiği” için Netflix aboneliklerini iptal etmeye başladı. #CancelNetflix hashtag’i, 9 Eylül’de Cuties’in piyasaya sürülmesinin ardından, 11 yaşındaki karakterlerini cinselleştirdiğini ve “pedofiliyi beslediğini” iddia eden insanlar tarafından Twitter’da trend oldu.

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Fransa’da Mignonnes adlı Cuties, önemli beğeni topladı ve 2019 Sundance Film Festivali’nde yönetmenlik ödülü kazandı.

Netflix’in özetine göre, 11 yaşındaki Amy, işlevsiz ailesinden kaçmaya çalışırken “dans yoluyla özgüvenlerini geliştiren ‘Cuties’ adlı özgür ruhlu bir dans grubuna katılıyor.

Twitter’daki bir kullanıcı şunu yazdı: “Netflix neden bir çocuk pornosunun yayınlanmasına izin verdi? 650 küçük kız twerk yapıyor….”

Bir başkası: “Netflix ile on yıllık bir ilişkiyi bitirmek üzereyim. 11 yaşındaki bir kızın babası olarak bu kabul edilemez … Hiçbir ölçüde pedofili kabul edilemez #Cancel Netflix. ” diyerek ekledi.

The 11 year old girls who were sexually exploited filming Cuties shot those scenes in front of a director, a DP, a gaffer, their parents, a choreographer, a MUA, a hair person, a camera assistant, a wardrobe person, extras and more. Not one adult protected them. #CancelNetflix — Robby Starbuck (@robbystarbuck) September 11, 2020

Bazı kullanıcılar, öfkelerini haklı çıkarmak için filmin IMDb ebeveyn kılavuzunun ekran görüntülerini paylaşıyor. IMDb, filmdeki 18+ reytinglerini desteklemek için filmdeki bir dizi sahneden alıntı yapıyor: “Göğüslerin, serserilerin ve 11 yaşındaki zayıf giyimli kızların geniş kasıklarının uzun ve aşırı yakın çekimleri.”

Change.org‘da kullanıcıları, “çocukları istismar eden ve rahatsız edici bir ortam yaratan” içerik üzerinden Netflix aboneliklerini iptal etmeye davet eden bir imza kampanyası 600.000’den fazla imza kazandı. Netflix’in Fransız versiyonundan çok farklı olan filmin tanıtım afişinde 11 yaşındaki kızları cinselleştirmekle suçlanmasının ardından Cuties tartışma konusu oldu. Yayın devi posteri kaldırıp “uygunsuz” sanat eseri için bir özür yayınladı.