Netflix, Polonya’da Mobil Oyunları Test Etmeye Başladı! Netflix Polonya’daki üyeleri için Android uygulamasında mobil oyunları test etmeye başlayacağını duyurdu. Lansman sırasında, ödeme yapan aboneler, daha önce Apple App Store’da, Google Play Store’da ve daha yeni sürümde mevcut olan “Stranger Things: 1984” ve “Stranger Things 3” adlı iki oyunu, masaüstü ve konsol dahil birçok platformda deneyebilecek. Oyunlar, Netflix mobil uygulamasının orta sekmesinden abonelere sunulurken, kullanıcılar yine de oyunu cihazlarına yüklemek için Google Play Store veya Apple App Store’a yönlendirilecek.

Daha sonra oynamak için üyelerin Netflix kimlik bilgilerini onaylamaları gerekiyor. Üyeler daha sonra Netflix uygulamasının içinden oyun sayfasındaki “Oynat” seçeneğine tıklayarak veya doğrudan mobil cihazlarından başlatarak oyuna istedikleri zaman dönebilecekler.

Bir Netflix sözcüsü lansman hakkında: “Hala çok, çok erken günler ve reklamsız, uygulama içi satın almasız oyun yaklaşımımızla önümüzdeki aylarda mümkün olan en iyi deneyimi sunmak için çok çalışacağız” dedi.

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Şirket, en popüler şovlarına bağlanan daha geniş bir eğlence evreninin potansiyelini görerek yıllardır oyun yatırımını genişletiyor. Netflix Mobilde, ilk oyunu “Stranger Things: The Game”i diğerlerinden daha çok öne çıkarmak için “Stranger Things: 1984” olarak yeniden adlandırılan Teksas merkezli Allen oyun stüdyosu BonusXP ile çalışıyor. Bu oyun 1. sezondan sonra ve 2. sezondan önce, “Stranger Things” zaman çizelgesinde yer alırken, devamında “Stranger Things 3”, Netflix serisinin üçüncü sezonunun oynanabilir bir versiyonudur. (Bu yüzden spoiler’a dikkat edin!)

Polonya’da testin başlamasıyla birlikte Netflix, kullanıcıların artık yalnızca abonelere açık olduklarından indirmek için bir üyeliğe sahip olmaları gerektiğini söylüyor. Ancak, geçmişte oyunu Google Play’den indirmiş olan mevcut kullanıcılar bundan etkilenmeyecektir. Hesabı kütüphaneye bağlı olan kullanıcıların, oyun eğer cihaza yüklü ise, normal şekilde veya kütüphane içerisinden oynaması mümkün olacak. Ancak yeni oyuncular oyunu yalnızca Netflix uygulamasından alabilecekler.

Şirket, testin Mobil oyunların Netflix üyeleriyle nasıl rezonansa gireceğini daha iyi anlamayı ve Netflix’in genel işlevsellik için yapması gereken diğer iyileştirmeleri belirlemeyi hedeflediğini belirtti. İlk test pazarı olarak Polonya seçildi, çünkü aktif bir mobil oyuncu kitlesine sahip ve bu da, Netflix’e erken geri bildirim almak için iyi bir fırsat sağladı.

Netflix, bu testin önümüzdeki süreçte diğer ülkelere açılıp açılmayacağı konusunda herhangi bir bilgi vermedi.

Kaynak: TechCrunch