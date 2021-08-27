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Netflix, Polonya’da Mobil Oyunları Test Etmeye Başladı!
Netflix, Polonya’da Mobil Oyunları Test Etmeye Başladı! Netflix Polonya’daki üyeleri için Android uygulamasında mobil oyunları test etmeye başlayacağını duyurdu. Lansman sırasında, ödeme yapan aboneler, daha önce Apple App Store’da, Google Play Store’da ve daha yeni sürümde mevcut olan “Stranger Things: 1984” ve “Stranger Things 3” adlı iki oyunu, masaüstü ve konsol dahil birçok platformda deneyebilecek. Oyunlar, Netflix mobil uygulamasının orta sekmesinden abonelere sunulurken, kullanıcılar yine de oyunu cihazlarına yüklemek için Google Play Store veya Apple App Store’a yönlendirilecek.
Daha sonra oynamak için üyelerin Netflix kimlik bilgilerini onaylamaları gerekiyor. Üyeler daha sonra Netflix uygulamasının içinden oyun sayfasındaki “Oynat” seçeneğine tıklayarak veya doğrudan mobil cihazlarından başlatarak oyuna istedikleri zaman dönebilecekler.
Bir Netflix sözcüsü lansman hakkında: “Hala çok, çok erken günler ve reklamsız, uygulama içi satın almasız oyun yaklaşımımızla önümüzdeki aylarda mümkün olan en iyi deneyimi sunmak için çok çalışacağız” dedi.
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Şirket, en popüler şovlarına bağlanan daha geniş bir eğlence evreninin potansiyelini görerek yıllardır oyun yatırımını genişletiyor. Netflix Mobilde, ilk oyunu “Stranger Things: The Game”i diğerlerinden daha çok öne çıkarmak için “Stranger Things: 1984” olarak yeniden adlandırılan Teksas merkezli Allen oyun stüdyosu BonusXP ile çalışıyor. Bu oyun 1. sezondan sonra ve 2. sezondan önce, “Stranger Things” zaman çizelgesinde yer alırken, devamında “Stranger Things 3”, Netflix serisinin üçüncü sezonunun oynanabilir bir versiyonudur. (Bu yüzden spoiler’a dikkat edin!)
Polonya’da testin başlamasıyla birlikte Netflix, kullanıcıların artık yalnızca abonelere açık olduklarından indirmek için bir üyeliğe sahip olmaları gerektiğini söylüyor. Ancak, geçmişte oyunu Google Play’den indirmiş olan mevcut kullanıcılar bundan etkilenmeyecektir. Hesabı kütüphaneye bağlı olan kullanıcıların, oyun eğer cihaza yüklü ise, normal şekilde veya kütüphane içerisinden oynaması mümkün olacak. Ancak yeni oyuncular oyunu yalnızca Netflix uygulamasından alabilecekler.
Şirket, testin Mobil oyunların Netflix üyeleriyle nasıl rezonansa gireceğini daha iyi anlamayı ve Netflix’in genel işlevsellik için yapması gereken diğer iyileştirmeleri belirlemeyi hedeflediğini belirtti. İlk test pazarı olarak Polonya seçildi, çünkü aktif bir mobil oyuncu kitlesine sahip ve bu da, Netflix’e erken geri bildirim almak için iyi bir fırsat sağladı.
Netflix, bu testin önümüzdeki süreçte diğer ülkelere açılıp açılmayacağı konusunda herhangi bir bilgi vermedi.
Kaynak: TechCrunch
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Xpeng; “Düzenlemenin doğru tarafındayız”
Çinli yetkililer özellikle otomobil üreticilerine yönelik kurallarla veri gizliliği konusundaki kuralları sıkılaştırdı. Xpeng’in başkanı, Çinli elektrikli araç üreticisinin “düzenlemenin doğru tarafında” olduğunu söyledi.
Guangzhou merkezli şirket, dünyanın en büyük elektrikli araç pazarında Tesla’ya meydan okumak için yarışan birçok yeni kurulan şirketten biri.
Otomobil üreticileri, otonom sürüş ve bir otomobildeki diğer “akıllı” özellikler için algoritmaları eğitmek için artan miktarda veri topluyor. Ancak Çinli düzenleyiciler, endüstrilerdeki şirketler tarafından toplanan veri miktarı konusunda giderek daha fazla endişe duyuyorlar.
“Sektörümüzün aslında devletin destekleyeceği bir sektör olarak ifade edildiğini düşünüyorum.”. Xpeng başkanı Brian Gu, cuma günü CNBC’ye verdiği demeçte, bunu kritik bir altyapı ve aynı zamanda üretim, akıllı teknoloji ve ayrıca hükümetin çok zorladığı karbon tarafsız gündem için kritik bir büyüme bileşeni olarak görüyorlar.”
“Yani aslında yönetmeliğin doğru tarafındayız.”
Bu ay Çin, Siber Güvenlik Yasası ve Veri Güvenliği Yasası ile birlikte çalışan Kişisel Bilgilerin Korunması Yasası (PIPL) adlı büyük bir veri koruma yasasını onayladı. Çin’in siber uzay düzenleyicisi de bu ay otomobil üreticileri için veri güvenliği yönetimine ilişkin taslak kurallar yayınladı. Yetkililer, otomobil şirketlerini otomotiv verilerinin “düzensiz bir şekilde toplanmasını ve kötüye kullanılmasını” azaltmaya çağırdı.
Çin’in düzenleyici eylemleri, son birkaç ayda internet şirketlerinin değerinden milyarlarca dolar silmiş olsa da, ülkenin elektrikli araç şirketleri nispeten zarar görmedi ve hisse fiyatları toparlandı. Gerçekten de, elektrikli araçların geliştirilmesi, sübvansiyonlar gibi teşvikler yoluyla endüstrinin gelişimini destekleyen Çin üzerinden ulusal bir öncelik.
Gu, Xpeng’in “veri güvenliğine odaklanan çok güçlü bir organizasyona” sahip olduğunu ve bu konuda devlet kurumlarıyla iletişimleri olduğunu söyledi. Xpeng, XPILOT adlı arabaları için kendi sınırlı ‘kendi kendine sürüş’ özelliklerini geliştiriyor. Bu tür sistemler geliştirmek için büyük miktarda veri gerekiyor. Gu, otomobil üreticileriyle ilgili yeni veri düzenlemelerinin “yeniliği durdurmak için değil”, “(verileri) dikkatle ele aldığımızdan emin olmak için” tasarlandığını söyledi.
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu gereksinimlerinin sıkılaştırılması
Xpeng geçen yıl ABD’de halka sunuldu. Ancak temmuz ayında Hong Kong’da sözde ikili birincil listeleme gerçekleştirdi. ABD’de işlem gören bazı Çinli şirketler, özellikle ABD düzenleyicileri denetim gerekliliklerini sıkılaştırdıkça, jeopolitik risklere karşı korunmanın bir yolu olarak Hong Kong’daki hisselerini satmaya çalıştı.
“İleriye dönük olarak, ABD’nin yanı sıra Çin’deki düzenleyici gerekliliği karşılamak için gerekli olan açıklamaları güçlendireceğimizden kesinlikle emin olacağız.”
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler bu hafta Bloomberg’e ABD’de işlem gören Çinli şirketlerin düzenleyici ve siyasi riskler hakkında yatırımcıları daha iyi bilgilendirmesi gerektiğini söyledi. Bu noktada bunun ne anlama geleceği belli değil, ancak Gu, Xpeng’in durumu takip ettiğini söyledi.
Gu, “İleriye dönük olarak, Çin ve ABD’deki düzenleyici gerekliliği karşılamak için gereken açıklamaları kesinlikle güçlendireceğimizden emin olacağız.” dedi.
Uluslararası genişleme
Perşembe günü, Xpeng ikinci çeyrekte yıllık %536,7 artışla 3,76 milyar yuan (582,5 milyon dolar) toplam gelir bildirdi. Bununla birlikte, pazarlama ve üretim kapasitesini genişlettiği için şirketin net zararı çeyrek için genişledi.
Şirket, amiral gemisi P7 Sedan’ini salı günü ilk uluslararası pazarı olan Norveç’e göndermeye başladı. Gu, yüksek nüfuz oranlarına ve elektrikli araçlar için iyi bir altyapıya sahip oldukları için Avrupa ve çevresindeki İskandinav ülkelerinin şirketin Çin dışına genişlediği ilk pazarlar olacağını söyledi.
Gu, “Ancak genel olarak, öncelikle diğer gelişmiş pazarların yanı sıra Avrupa’daki diğer ülkelerdeki daha geniş bölgeleri ele alma vizyonumuz olduğunu düşünüyorum” dedi. “Gelişmekte olan pazarların muhtemelen biraz daha geç olacağını düşünüyorum çünkü talebin muhtemelen gelişmiş ülkelerden daha yavaş olacağını görüyoruz.”
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Akıllı Telefonlar
TAM BİR TASARIM HARİKASI! | VIVO V21e Kutu Açılışı
Geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan ve tüketicilerle buluşan VIVO V ailesinin yeni üyeleri V21 ve V21e olmuştu. Ofisimize ulaşan V21e modelinin kutu açılışını gerçekleştiriyoruz.
Bakmakta fayda var: ÖN KAMERADA OIS OLAN TELEFON! | Vivo V21 kutu açılışı!
Teknik özelliklerine bakacak olursak;
VIVO V21e
Tasarım: 161.24mm x 74.37mm x 7.38mm 171 gram
Ekran: 6.44” AMOLED FullView ekran
İşlemci: Qualcomm SnapdragonTM 720G 8GB RAM + 128GB ROM
Kamera: 64MP Ana + 8MP Geniş Açı + 2MP Makro / 44MP Ön kamera
Batarya: 4000 mAh 33W FlashCharge
Ses: Mono Hoparlör, 3,5mm kulaklık girişi
Bağlantı: WiFi 5, Bluetooth 5.1
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