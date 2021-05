Netflix oyun sektörüne giriyor! İşte şirketin planları

Netflix şüphesiz ki dijital yayın sektörünün en başarılı markalarından. Endüstrinin ilki diye tanımlayabileceğimiz firma için yayıncılığın trendlerini belirliyor desek herhalde abartmış olmayız. Her ne kadar son dönemlerde büyüme hızı yavaşlasa da, şirket bu yıl içinde 200 milyon abone sayısını aşarak önemli bir başarıya imza atmıştı. Özellikle içinde bulunduğumuz Covid-19 pandemi döneminde insanların evde daha fazla vakit geçirmesini avantaja dönüştüren platform, geçtiğimiz yılı da bir hayli karlı geçirmişti. Ancak görünüşe göre, Netflix’in kendisini dizi ve filmlerle sınırlı tutmaya niyeti yok. Şirket, bugün ortaya çıkan bilgilere göre yeni arayışlar peşinde. Öyle ki, yayın devinin bir dahaki hamlesi eğlence sektörünün en önemli kollarından biri olan oyunlar üzerine olacak. Platform, oyun sektörüne giriş için kolları sıvadı ve hatta bu departmanına öncülük edecek olan yöneticileri aramaya başladı bile. İşte Netflix oyun platformunun detayları…

Netflix oyun işine de el atıyor

Görünüşe göre yayın devinin bu seferki planları yeni diziler veya filmlerle ilgili değil. Bugün The Information’ın ulaştığı bilgiye göre, şirket gözünü oyun sektörüne dikti. Bugüne kadar oyun konusunda küçük çaplı birkaç deneme yapan firma, görünen o ki eğlence sektörünün en büyük alanlarından biri olan oyunlara da tüm gücüyle el atıyor.

Kaynağın raporuna göre, Netflix , platformun oyun departmanına liderlik edecek yönetici kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başladı. Hatta, şirket bu pozisyonlar için yaptığı aramaya oyun sektörünün dev firmalarının eski yöneticilerinden başladı. Bu deneyimli isimlerle kontakt kuran Netflix, bu isimlere firmanın oyun konusundaki planlarını anlattı ve karşılıklı fikir alışverişi yaptı. Tabi, henüz bu yönetici arayışıyla ilgili kesin bir bilgi veya sonuçlanmış bir şey yok. Netflix’in konuya özenli yaklaştığı ve acele etmediği bildirilenler arasında.

Apple Arcade benzeri bir servis olabilir

Hatırlayacağınız üzere, Apple 2019 yılı sonlarında Arcade isimli oyun servisini kullanıma açmıştı. Servis, aylık 35 TL karşılığında 180 adet mobil oyun sunuyor. Buna ek olarak, servis kendine özgü oyunlar barındırıyor ve her ay yeni oyunlar ekliyor. Ayrıca, Arcade’in herhangi bir reklam veya oyun içi satın alma içermediğini de belirtelim. İşte Netflix’in aklında oyun platformu da tam bu şekilde. The Information’a göre, Netflix oyun servisinin tıpkı ana platformu gibi reklamsız bir kullanıcı deneyimi sunmasını istiyor. Tabi, yine Apple Arcade gibi, bu platformun aylık abonelik temelli olması da şu anki planlar arasında. Ancak bu aboneliğin normal Netflix aboneliğine dahil olup olmayacağı hakkında ise şu an için bir bilgi yok. Konuyu yorumlayan uzmanlar bunun uzak bir ihtimal olduğunu ve bu servisin muhtemelen ekstra ücret karşılığı satılacağını söylemekte.

Netflix’ten konu hakkında resmi açıklama

Bu sabah The Information’ın haberi çıktıktan sonra, Netflix’ten konu hakkında resmi bir açıklama geldi. Her ne kadar şirketin açıklaması açık açık iddiaları doğrulamasa da, konuya yeşil ışık yakan cinstendi. İşte şirketin Games Radar Plus, Game Spot ve Tech Radar gibi kaynaklara yaptığı o açıklama:

” Bizim abonelerimiz içeriğimizin çeşitliliği ve kalitesine çok önem veriyor. Bu içeriklerimizin türünü (dizden filme, belgeselden yerel yapımlara) sürekli çeşitlendirmemizin nedeni. Bunun yanında, üyelerimiz sevdiği diğer bir özellik ise sevdikleri yapımlarla daha çok etkileşim kurabilmek. Biz de bundan dolayı Bandersnatch ve You v. Wild gibi yapımları üretmiştik. Keza aynı şekilde; Stranger Things, La Casa Del Papel ve To All The Boys gibi yapımlara yaptığımız oyunları da bu kategoride sayabiliriz. Bunların hepsini düşününce, interaktif eğlence alanında daha çok içerik üretme konusunda heyecanlı olduğumuz söyleyebiliriz.”

Bu açıklamanın özellikle son cümlesi Netflix’in oyun konusunda ciddi düşündüğünü gösteren cinsten. Bakalım, Netflix oyun platformu gerçeğe dönüşecek mi…

Netflix üyelik ücreti 2021

Hazır konumuz Netflix iken, güncel üyelik ücretlerini de sizlerle paylaşalım. İşte 2021 Netflix abonelik fiyatları:

Temel Plan (SD kalite ve tek cihaz): 26,99 TL

26,99 TL Standart Plan (HD kalite ve iki cihaz): 40,99 TL

40,99 TL Özel Plan (Ultra HD kalite ve dört cihaz): 54,99 TL

Netflix oyun platformu fikrini nasıl buldunuz? Sizce Netflix bu işin altından kalkabilir mi? Uygun bir ücretle sunulursa, almayı düşünür müsünüz? Ya da normal Netflix üyeliğinin içinde ücretsiz sunulması gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.

