Netflix
Netflix oyun sektörüne giriyor! İşte şirketin planları
Netflix şüphesiz ki dijital yayın sektörünün en başarılı markalarından. Endüstrinin ilki diye tanımlayabileceğimiz firma için yayıncılığın trendlerini belirliyor desek herhalde abartmış olmayız. Her ne kadar son dönemlerde büyüme hızı yavaşlasa da, şirket bu yıl içinde 200 milyon abone sayısını aşarak önemli bir başarıya imza atmıştı. Özellikle içinde bulunduğumuz Covid-19 pandemi döneminde insanların evde daha fazla vakit geçirmesini avantaja dönüştüren platform, geçtiğimiz yılı da bir hayli karlı geçirmişti. Ancak görünüşe göre, Netflix’in kendisini dizi ve filmlerle sınırlı tutmaya niyeti yok. Şirket, bugün ortaya çıkan bilgilere göre yeni arayışlar peşinde. Öyle ki, yayın devinin bir dahaki hamlesi eğlence sektörünün en önemli kollarından biri olan oyunlar üzerine olacak. Platform, oyun sektörüne giriş için kolları sıvadı ve hatta bu departmanına öncülük edecek olan yöneticileri aramaya başladı bile. İşte Netflix oyun platformunun detayları…
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Netflix oyun işine de el atıyor
Görünüşe göre yayın devinin bu seferki planları yeni diziler veya filmlerle ilgili değil. Bugün The Information’ın ulaştığı bilgiye göre, şirket gözünü oyun sektörüne dikti. Bugüne kadar oyun konusunda küçük çaplı birkaç deneme yapan firma, görünen o ki eğlence sektörünün en büyük alanlarından biri olan oyunlara da tüm gücüyle el atıyor.
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Kaynağın raporuna göre, Netflix , platformun oyun departmanına liderlik edecek yönetici kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başladı. Hatta, şirket bu pozisyonlar için yaptığı aramaya oyun sektörünün dev firmalarının eski yöneticilerinden başladı. Bu deneyimli isimlerle kontakt kuran Netflix, bu isimlere firmanın oyun konusundaki planlarını anlattı ve karşılıklı fikir alışverişi yaptı. Tabi, henüz bu yönetici arayışıyla ilgili kesin bir bilgi veya sonuçlanmış bir şey yok. Netflix’in konuya özenli yaklaştığı ve acele etmediği bildirilenler arasında.
Apple Arcade benzeri bir servis olabilir
Hatırlayacağınız üzere, Apple 2019 yılı sonlarında Arcade isimli oyun servisini kullanıma açmıştı. Servis, aylık 35 TL karşılığında 180 adet mobil oyun sunuyor. Buna ek olarak, servis kendine özgü oyunlar barındırıyor ve her ay yeni oyunlar ekliyor. Ayrıca, Arcade’in herhangi bir reklam veya oyun içi satın alma içermediğini de belirtelim. İşte Netflix’in aklında oyun platformu da tam bu şekilde. The Information’a göre, Netflix oyun servisinin tıpkı ana platformu gibi reklamsız bir kullanıcı deneyimi sunmasını istiyor. Tabi, yine Apple Arcade gibi, bu platformun aylık abonelik temelli olması da şu anki planlar arasında. Ancak bu aboneliğin normal Netflix aboneliğine dahil olup olmayacağı hakkında ise şu an için bir bilgi yok. Konuyu yorumlayan uzmanlar bunun uzak bir ihtimal olduğunu ve bu servisin muhtemelen ekstra ücret karşılığı satılacağını söylemekte.
Netflix’ten konu hakkında resmi açıklama
Bu sabah The Information’ın haberi çıktıktan sonra, Netflix’ten konu hakkında resmi bir açıklama geldi. Her ne kadar şirketin açıklaması açık açık iddiaları doğrulamasa da, konuya yeşil ışık yakan cinstendi. İşte şirketin Games Radar Plus, Game Spot ve Tech Radar gibi kaynaklara yaptığı o açıklama:
” Bizim abonelerimiz içeriğimizin çeşitliliği ve kalitesine çok önem veriyor. Bu içeriklerimizin türünü (dizden filme, belgeselden yerel yapımlara) sürekli çeşitlendirmemizin nedeni. Bunun yanında, üyelerimiz sevdiği diğer bir özellik ise sevdikleri yapımlarla daha çok etkileşim kurabilmek. Biz de bundan dolayı Bandersnatch ve You v. Wild gibi yapımları üretmiştik. Keza aynı şekilde; Stranger Things, La Casa Del Papel ve To All The Boys gibi yapımlara yaptığımız oyunları da bu kategoride sayabiliriz. Bunların hepsini düşününce, interaktif eğlence alanında daha çok içerik üretme konusunda heyecanlı olduğumuz söyleyebiliriz.”
Bu açıklamanın özellikle son cümlesi Netflix’in oyun konusunda ciddi düşündüğünü gösteren cinsten. Bakalım, Netflix oyun platformu gerçeğe dönüşecek mi…
Netflix üyelik ücreti 2021
Hazır konumuz Netflix iken, güncel üyelik ücretlerini de sizlerle paylaşalım. İşte 2021 Netflix abonelik fiyatları:
- Temel Plan (SD kalite ve tek cihaz): 26,99 TL
- Standart Plan (HD kalite ve iki cihaz): 40,99 TL
- Özel Plan (Ultra HD kalite ve dört cihaz): 54,99 TL
Netflix oyun platformu fikrini nasıl buldunuz? Sizce Netflix bu işin altından kalkabilir mi? Uygun bir ücretle sunulursa, almayı düşünür müsünüz? Ya da normal Netflix üyeliğinin içinde ücretsiz sunulması gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Kaynak: GamesRadar+, TheInformation
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Genel
İzlemeniz gereken IMDB’si en yüksek Netflix filmleri!
Bildiğiniz üzere Netflix çıktığı zamandan beri içerik tüketme alışkanlıklarımız fazlasıyla değişti. Netflix sayesinde birbirinden benzersiz içerikleri izleyebilme deneyimleme şansına sahip olduk. Ücretli üyeliğinin sürekli artmasıyla kimi insanları rahatsız etse ve bunlarla olay olsa da Netflix’in hala bir çok kullanıcısı var.
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Netflix, sadece dünyada popüler olan içeriklerden olan dizi ve filmler yayınlamakla kalmıyor, bir yapımcı olarak Netflix Originals olarkta film ve diziler çekebiliyor. Bu alanda Netflix’in yüzlerce içeriği de mevcut. Haliyle bu içerikler daha da dikkat çekiyor. Tüm dünyadaki filmlerle ilgili resimleri, fragmanları, filmler ile bilgileri online olarak tutan ve kullanıcılarına sunan bir websitesi olan ayrıca bu içerikleri puanlayan bir örgüt IMDB haliyle Netflix içeriklerine de puan veriyor. Biz de sizler için IMDB tarafından şimdiye kadar en yüksek puan alan filmlerini listeledik.
İçindekiler
Roma (2018)
Roma IMDb Puanı: 8.0
Oyuncular: Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Fernando Grediaga, Jorge Antonio Guerrero
Yönetmen: Alfonso Cuarón
Tür: Dram
Konusu: Roma, Mexico City’de orta sınıf ailelerin yaşadığı Roma mahallesindeki bir evde hizmetçi olarak çalışan genç Cleo’yu konu alıyor. 1970’li yılları anlatan filmde, Cle, Meksikolu orta halli bir ailenin evinde yaşayan ve hizmetçiliklerini yapan bir kadındır. Evin patronu Sofía , Sofía’nın eşi Antonio, ikilinin dört çocuğu ve Antonio’nın annesinden oluşan ailede, Cleo dışında bir hizmetçi daha bulunmaktadır. Sofía ile evliliği iyi gitmeyen Antonio, iş için gitmesi gerektiğini söyleyerek aileden uzaklaşmıştır. Genç Cleo, bir yandan ev işleri ve çocuklar ile ilgilenirken, bir yandan da kocasının yokluğu ile başa çıkmaya çalışan Sofía’ya destek olmak zorundadır. Bu sırada Cleo da gönlünü genç Fermín’e kaptırmıştır. Fakat bu ilişki hüsranla sonuçlanır ve birbirinden çok farklı hikayelere sahip bu iki kadın, siyasi kargaşanın hüküm sürdüğü bir ortamda, birbirlerinin tek destekçileri olurlar.
Ek olarak en iyi Netflix filmlerinden biri olan 2018 yapımı Roma, IMDb’de de en yüksek puanılı Netflix filmleri arasında yer almakta. Venedik Uluslararası Film Festivali’nde İlk gösterimi yapılan film, festivalde bir Altın Aslan ödülü almaya hak kazanmıştı. Aynı zamanda bir Altın Küre ödülüne sahip olan Roma, 2019 Oscar ödüllerinde de 10 farklı dalda aday gösterilmiştir. Film, şu ana kadar toplamda 139 ödülün sahibi olmuştur.
Beasts of No Nation (2015)
Beasts of No Nation IMDb Puanı: 7.8
Oyuncular: Abraham Attah, Idris Elba, Emmanuel Affadzi, Ricky Adelayitor
Tür: Dram, Savaş
Konusu: Uzodinma Iweala’nın aynı isimli romanından uyarlama Beasts of No Nation, Afrika ülkesindeki iç savaşta savaşması için ailesinden kopartılan çocuk asker Agu’nun öyküsü anlatılıyor. Küçük bir erkek çocuğu olan Agu, yaşamakta olduğu Batı Afrika ülkesinde korkunç bir iç savaşa maruz kalmaktadır. Bir grup asker ile birlikte mücadelede yer almaya zorlanan küçük çocuk, komutanı ve etrafındaki diğer birçok askere korku ile yaklaşmaktadır. Çocukluğu, etrafında meydana gelmekte olan savaş tarafından parçalanan Agu, izleyenler için hazmetmesi zor olan çocuk asker kimliği ile, kendisini savaşın hayran verici mekaniği ve tiksindirici kanlı yüzü arasında bir çekişmenin ortasında bulur.
Ek olarak Venedik Uluslararası Film Festivali’nde de gösterime giren savaş filmi, burada Marcello Mastroianni ödülünün sahibi olmuştur. Ayırca BAFTA ve Altın Küre Ödülleri’nde de adaylıkları bulunan Beasts of No Nation, kazanmış olduğu bu başarılar ile Netflix’in en iyileri arasında yerini almıştır.
Shirkers (2018)
Shirkers IMDb Puanı: 7.5
Oyuncular: Sandie Tan, Jasmine Kin Kia Ng, Philip Cheah
Tür: Belgesel
Konusu: 90’ların başında Singapur’da bir grup genç ve onlardan yaşça büyük yol gösteren mentorleri ile film çekme hayallerini gerçekleştirmek için yola çıkıyorlar. Film yazılıyor, çekiliyor, her şeyi hazır. Her şey olup bittiğinde ise beklenmedik bir olay gerçekleşiyor: Mentorleri Georges filme ait her şeyi alarak ortadan kayboluyor. Olaydan 20 yıl sonra görüntülere ulaşmaya başaran Sandi, filminin hikayesini anlatmak için, çekim görüntülerinin de yer aldığı bir belgesel yapmaya karar verir.
2018 yapımı Netflix orijinal filmi Shirkers, ilk gösterimini aynı sene Sundance Film Festivali’nde yapmıştır ve burada Dünya Sineması’ndan, Belgesel dalında bir ödülün sahibi olmuştur. İzleyenlerin beğenisini almış olan film, eleştirmenlerden de olumlu yorumlar almayı başarmıştır. Ayrıca 8 ödül ve 24 adaylık sahibidir.
Dear Ex (2018)
Dear Ex IMDb Puanı: 7.3
Oyuncular: Roy Chiu, Ying-Xuan Hsieh, Joseph Huang
Tür: Komedi, Dram, Romantik
Konusu: Eski eşi ölen Sanlian, ondan kalan mirasın kendisine ve oğluna kalacağını düşünmektedir. Ancak kocası ölmeden önce her şeyini tanımadıkları birisine vasiyet etmiştir. Onu bulup yüzleşeceğini düşünürken, oğlunun da karşı tarafa geçtiğini öğrenir. Artık Sanlian, oğlu ve bu yabancı kişiye daha farklı yaklaşmak zorunda kalacaktır.
Black Mirror: Bandersnatch (2018)
Black Mirror Bandersnatch IMDb Puanı: 7.2
Oyuncular: Fionn Whitehead, Will Poulter, Alice Lowe, Asim Chaudhry, Craig Parkinson
Tür: Dram, Gizem, Bilim Kurgu
Konusu: Her bir bölümü farklı konuyu işleyen Black Mirror bu sefer interaktif bir film deneyimini seyircilere sundu, süresi ise tam olarak 5 saat 17 dakika. 1984’te genç bir programcı, karanlık bir romanı bilgisayar oyununa uyarlar. Bir süre sonra sanal ve gerçekliği ayırt edemeyen genç programcı kendini bambaşka bir maceranın içinde bulur. Aklın sınırlarını zorlayan, birden çok sona sahip bir hikâye. Film, izleyenlere olaylar karşısında farklı sonuçlara sebep olabilecek seçimler sunmakta ve bu seçimlere verilen cevaplar doğrultusunda ilerlemektedir. İzleyicilere alışılmışın dışında bir film deneyimi yaşatan Black Mirror: Bandersnatch, büyük ilgi ve beğeni toplayarak tüm zamanların en iyi Netflix filmleri arasına girmiştir.
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Netflix
Drive to Survive 3. Sezon Değerlendirmesi | Türkiye GP var mı? Beklentileri karşılar mı?
Drive to Survive 3. sezon değerlendirmesi ile karşınızdayız. Netflix’te yayınlanan ve son dönemlerin popüler yarış sporu Formula 1’in perde arkasını aktaran belgesel serisi Drive to Survive 3. sezonu yarın sabah 10’da yayınanıyor. Bir gün öncesinden elde ettiğimiz ön gösterimi sizler için değerlendirdik.
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Drive to Survive 3. Sezon Değerlendirmesi | Türkiye GP var mı? Beklentileri karşılar mı?
Drive to Survive 3. Sezon Bölümleri
1- Para Konuşur
Avustralya Grand Prix’sinde KOVİD-19 tehdidi ufukta belirirken bir takımın yeni araba tasarımı tartışmalara yol açıyor.
2- Yine Her Şey Yolunda
Pilotlar 200 günden daha uzun bir süre sonra ilk yarışları için Avusturya’ya gidiyor. Red Bull ve Mercedes arasındaki rekabet hem pistte hem de pist dışında kızışıyor.
3- Şakası Yok
Lewis Hamilton’ın gölgesinde kalmamaya kararlı olan Mercedes pilotu Valtteri Bottas aradığı fırsatı Rusya Grand Prix’sinde yakalıyor.
4- Ferrari Hakkında Konuşmalıyız
İtalya Grand Prix’sine hoş geldiniz. Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Sebastian Vettel, bu kötü geçen sezonda bir umut ışığı yakalamak için Monza’da piste çıkıyor.
5- Birlikteliğin Sonu
Renault pilotu Daniel Ricciardo aldığı cesur kararı açıklıyor. Birkaç takım yükselişte olan Racing Point’e karşı birlik oluyor.
6- Eski Günlere Dönüş
Pierre Gasly, geçen sezon kendisine sansasyonel bir şekilde yol veren Red Bull’un takım müdürüne bunun büyük bir hata olduğunu göstermeye kararlı.
7- Guenhter’in Seçimi
Kötü performans gösteren takımda değişiklikler yapması için baskı gören Haas yöneticisi Guenther Steiner, muazzam potansiyele sahip genç bir pilotun peşine düşüyor.
8- Pişmanlık Yok
Carlos Sainz Jr. sezon sonunda Ferrari’ye geçeceğini açıklayınca McLaren, yakında onunla ayrı takımlarda yarışmaya hazırlanan Lando Norris’e umut bağlıyor.
9- Sıcak Rekabet
Gelecekleri belirsiz olan pilotlar, iki trajik yarış boyunca F1’deki koltuklarını kaybetmemek için var güçleriyle mücadele ediyor. Korkunç bir kaza herkesi sarsıyor.
10- Son Ana Kadar
Racing Point, Abu Dabi’deki F1 sezon finalinde McLaren ve Renault’ya meydan okuyor. Hamilton siyahi bir F1 pilotu olarak yaşadıklarını anlatıyor.
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Netflix
Netflix hesap paylaşanların peşine düştü!
Netflix, dünyanın en çok üyeye sahip dijital yayın platformu. Tabi, bu herkesin Netflix aboneliği olduğu anlamına gelmiyor. Öyle ki, birçoğumuz hala aboneliği daha hesaplı hale getirmek adına ortak hesaplar kullanmaktayız. Dijital yayın devi, bugüne kadar bu konuda büyük bir yaptırım uygulamamıştı. Ancak görünüşe göre, Netflix artık şifre paylaşımı konusunda eskisi kadar rahat davranmayacak…
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Netflix, şifre paylaşanlara uyarı göndermeye başladı
Bu hafta itibariyle, bazı Netflix kullanıcıları ekranlarında “Bu hesabın sahibiyle birlikte yaşamıyorsanız, izlemeye devam etmek için kendi hesabınızı oluşturmalısınız” uyarısıyla karşılaşmaya başladı. Tabi, bu uyarıyı alan kullanıcılar başkasıyla hesap paylaşan üyelerdi. Her ne kadar şimdilik bu uyarıyı alanların sayısı az ve sadece TV’den platformu kullanan üyeler olsa da, bu hamle Netflix’in şifre paylaşımı konusunda tavrının değiştiğinin yadsınamayacak bir kanıtı. Bunun yanında, Netflix’in, bu kullanıcılara hesabın kendilerinin olduğunu doğrulamak için üç seçenek sunduğu görülüyor. Bu seçenekler ise ‘E-posta ile doğrulamak’, ‘SMS ile doğrulamak’ ve ‘Daha sonra hatırlat’ şeklinde. Ayrıca, ‘Daha sonra hatırlat’ seçeneğine tıklayan kullanıcıların uyarıyla bir daha karşılaşmadıklarını belirtelim. Ek olarak, hesap paylaşmanın birçok ülkede illegal bir aktivite olmadığını da belirtelim. Ancak, yine de, bu durum Netflix’in kullanıcı sözleşmesini ihlal ediyor.
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Netflix’ten şifre paylaşımı konusunda U dönüşü
Aslında, birkaç kişinin bir araya gelip ortak abonelik alması dijital yayın platformlarının hiç de yabancı olduğu bir durum değil. Zira, ABD’de yapılan bir araştırma ülkenin Y jenerasyonunun %35’inin dijital platformları bu şekilde kullandığını buldu. Tabi, Netflix vb. platformların IP adreslerimiz de dahil birçok verimize sahip olduğu da hatırlatmamıza bile gerek olmayan bir gerçek. Yani, Netflix’in kullanıcılarının yaygın bir şekilde yaptığı hesap paylaşımından tabi ki de haberi vardı. Hatta, şirket bunu kendisi yararlı bile bulmaktaydı. Öyle ki, Amerikan yayın devinin araştırmalarına göre, ortak hesap kullanıcılarının kendi hesaplarını satın alması çok yaygın bir davranıştı. Peki, ne oldu da Netflix şifre paylaşanların peşine düşmeye başladı? Açıkcası, bu şirketin iç politikalarını bilenler dışında kimsenin cevaplayamayacağı bir soru. Fakat, uzmanlar, Netflix’in deyim yerindeyse yaptığı bu U dönüşünün arkasındaki nedenin artan rekabet olduğunu düşünüyor. Bakalım, bu artan rekabet Netflix’i önümüzdeki günlerde bu konuda ne gibi önlemler almaya itecek…
Kaynak: TheStreamable, GammaWire
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