Apple, App Store’da Türkiye için özel bölüm hazırladı

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında App Store için Türkiye’ye özel bir “Yeni ve yerli” bölümü hazırladı.

Sayısız uygulamaya ev sahipliği yapan App Store’da daha iyi bir deneyim sunmak adına sürekli güncelleniyor ve yeni özelliklere kavuşuyor. Mağazada her milletten uygulama geliştiricinin ürünlerine rastlamak mümkün.

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Apple, App Store da bu konuda Türk uygulama geliştiricilere destek olmak için özel bir bölümü yayına aldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda “Yeni ve yerli TR” isimli yazı dizisi okuyucularla paylaşıldı. Şu anda ön izleme aşamasında olan ve 29 Ekim’de yayınlanacak olan seride çeşitli uygulamalara yer veriliyor.

Burada yerel geliştiriciler tarafından hazırlanan uygulamalara ulaşmak mümkün olacak. Teknoloji devi Apple, bu kararı almasında Türkiye’deki kullanıcıların App Store’a yoğun ilgi göstermesinin etkisi olduğu belirtiliyor.

Apple tarafından yerli kategorisi ile ilgili yapılan duyuruda “Türkiye’deki uygulama geliştirme sahnesi her daim gelişiyor ve büyüyor. Bu harekete yön veren yetenekleri, yaratıcılığı ve girişimci ruhu kutlamaksa, bize gurur veriyor! Her ay düzenli olarak yayınlayacağımız bu yazı dizisinde en iyi yerli oyun ve uygulamaların yanı sıra dikkatimizi çeken güncellemeleri öne çıkartacak, sadece bize değil dünyaya ilham veren başarı hikayelerini seninle paylaşacağız.” ifadelerine yer verildi.

Uygulama dokuz farklı dilde kullanıma sunulacak. Yani sadece Türkiye’deki kullanıcılara özel bir uygulama değil. Apple’ın Türkiye için hazırlamış olduğu özel alana buradaki bağlantı üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz.