Netflix Love, Death and Robots’un ikinci sezonunu duyurdu!

Netflix Love, Death and Robots’un ikinci sezonun geleceğinin sinyallarini resmi twitter hesabı üzerinden duyurdu.

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Yetişkinlere yönelik çizgi dizinin, ikinci sezonunu aynı zamanda Kungu Fu Panda‘nın da yönetmeni olan Jennifer Yuh Nelson tarafından yönetilecek. Duyuruyu resmi twitter hesabı üzerinden yapan Netflix, henüz detayları ise izleyicilerine sunmadı.

Love, Death and Robots ilk sezonunu izlemediyseniz eğer, çokta vakit kaybetmiş sayılmazsınız. Dizinin ne sunduğunu görmek için hala çok vaktiniz var. Birinci sezonda, dünyanın dört bir yanından gelen animasyon ekipleri tarafından yaratılan çok çeşitli tarzları ve türleri olan 18 animasyon yer alıyor.

Bölümlerin uzunluğu beş ile on yedi dakika arası değişen animasyonun; bilimkurgu, komedi, korku gibi türlerine ayrılırken, foto-realistik CGI teknolojisi dizinin gidişatına farklı bir boyut katıyor.

Çizgi dizinin ilk sezonunu Tim Miller ve David Fincher‘ın yapımcılığında ortaya çıkmıştı. İkisi de animasyonun yaratılışında 1981 yapımı olan Heavy Metal filmini örnek almışlar.