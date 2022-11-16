Netflix, yeni bir özellik ile kullanıcıların bireysel cihazlardan çıkış yapmasına izin veriyor. Önceden, kullanıcılar yalnızca tüm cihazlarda aynı anda oturumu kapatabiliyordu. Bu özellik artık iOS, Android ve tarayıcı için tüm dünyada kullanılabilir.

Erişimi ve Cihazları Yönet özelliği Netflix’in Hesap Ayarları içinde yer alır ve kullanıcılara “en son aktif” olan tüm cihazlara genel bir bakış sağlıyor. Ayrıca, genel bakış, kullanıcıların tablet, telefon veya tarayıcı gibi hangi cihazla oturum açtığını gösterir ve hangi profili kullandığını, en son ne zaman kullanıldığını ve IP adresine dayalı olarak konumunu gösterir.

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Netflix, bu özelliğin seyahat eden veya ziyarete gelen kişilerin Netflix hesaplarıyla örneğin bir otelin akıllı TV’sinde veya bir arkadaşlarının cihazında oturum açmaları için yararlı olduğunu söylüyor. ‘Bazen insanlar oturumu kapatmayı unutur’ ve bu yeni özellik, kullanıcıların tüm cihazlarda hemen oturumu kapatmadan uzaktan çıkış yapmalarına olanak tanıyor. Servise göre, bu özellik kullanıcılar arasında yüksek talep gördü.