Firefox 107 sürümünü yayınladı. Önemli yeni özellikler içermeyen güncelleme, programın Linux sürümündeki ince ayarlara ve düzeltmelere ek olarak Intel işlemcilerde performans izleme için iyileştirmeler sunuyor.

Firefox 104’ten beri Windows 11 ve Apple M1 işlemcilerde mevcut olan Firefox’un yerel performans izleme özelliği, işlem ayrıntılarını daha derinlemesine görüntüleyebiliyordu. Şimdi, bu özellik Intel CPU’lara geliyor.

Bu özellik, kullanıcı bilgisayar performansı hakkında endişe duyuyorsa, bileşenden neyin daha fazla dikkat çektiğini anlamak veya belirli web sitelerinde pil gücü tüketimini gözlemlemek için oldukça kullanışlıdır. Bu seçenek sağ üst köşedeki hamburger menüde Diğer araçlar > Web geliştirme araçları altında mevcuttur.

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Ayrıca Firefox 107, Windows 22H2 için Windows IME ve Defender belirli bir belgeden URL çektiğinde performansı artırır. Linux’ta ise güncelleme uzantılar araç çubuğundaki ve pencere yeniden boyutlandırmadaki hata düzeltmelerini ele alıyor.

İçindekiler Güncelleme artık mevcut

Güncelleme artık mevcut

Mozilla, her zaman olduğu gibi Firefox güncellemesini tüm tarayıcı kullanıcılarına kademeli olarak dağıtıyor. Program otomatik olarak güncellenmelidir, ancak Menü > Yardım > Firefox Hakkında’ya giderek manuel olarak tarayabilirsiniz.