Netflix, TV’lerde oyun deneyimleri sunma niyetini gösteren yeni bir iOS uygulaması olan Netflix Game Controller’ı duyurdu. Bu adım, Mart ayında ortaya çıkan raporlarla uyumlu bir şekilde, şirketin mobil cihazları televizyon ekranlarında oyun denetleyicisi olarak kullanma planlarını yansıtıyor.

Netflix Game Controller uygulaması, telefonunuzu bir kumanda gibi kullanarak televizyonda oyun oynamayı kolaylaştırıyor. Kullanıcılar, telefonlarını televizyonlarıyla eşleştirerek, Netflix platformunda sunulan oyun içeriklerini oynayabilecekler.

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Uygulama açıklaması, Netflix oyunlarını doğrudan televizyonunuzda oynama işlevini öne çıkarıyor. Bu açıklama, yakın gelecekte kullanıcıların mobil cihazlarını kullanarak TV ekranlarında oyun oynayabileceğini gösteriyor.

Şu an için, Netflix’in oyun teklifleri sadece iPhone’lar ve iPad’ler üzerinden erişilebilir durumda, çünkü henüz Apple TV veya diğer TV platformlarıyla uyumlu değil. Uygulama şu an işlevsel olmasa da, yakında Netflix’in repertuarına TV ekranları için optimize edilmiş oyunlar eklenmesi bekleniyor. Uygulama tasarımı, iPhone ekranının sol tarafında bir yön düğmesi ve sağ tarafta A, X, Y ve B eylem düğmeleri içeriyor.

Netflix, bulut tabanlı bir oyun hizmeti de geliştirme aşamasında, bu da telefon tabanlı kontrol mekanizmalarının entegre edilebileceği anlamına geliyor. Netflix henüz TV tabanlı oyun kavramını resmi olarak onaylamamış olsa da, uygulama kodları bu alanda devam eden deneyimlere işaret ediyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir genişletme duyurusunda, 2024’te piyasaya sürülecek olan Monument Valley dahil olmak üzere iki yeni oyunun da Netflix’e katılacağı açıklandı.

Şu anda, Netflix Game Controller uygulaması sadece iPhone ve iPad için App Store üzerinden indirilebilir durumda. Maalesef, Netflix oyunları henüz Android TV veya Apple TV platformlarında bulunmuyor ve kontrolör uygulaması henüz Android cihazlar için mevcut değil.