Bildiğiniz gibi Netflix şu sıralar zorlu bir süreçten geçiyor. 2022’nin ilk çeyreğinde, akış platformu on yılda bir ilk olarak 200.000 abone kaybetti. Bununla birlikte, analiz şirketi Antenna tarafından yapılan bir araştırma, hizmetin üç yıldır giderek daha fazla abone kaybetmesi nedeniyle Netflix’teki bu hayal kırıklığının yeni olmadığını kanıtladı.

Netflix abone kazanmak için şimdiden birkaç önlemi düşündü. Özellikle 2022’nin sonunda reklamlarla daha ucuz bir abonelik, birçok dizi ise kullanıcı kaybını telafi etmek için basitçe iptal edildi. Netflix ayrıca yeni izleyiciler çekmek için canlı şovlar yayınlama olasılığından da bahsetti.

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Ayrıca, Netflix’in amaçlanan ters etkiye sahip olan yeni hesap karşıtı paylaşım politikasından bahsetmeye değer. Şu anda birkaç Güney Amerika ülkesinde test aşamasında olan bu yeni politika, özellikle hesaplarını paylaşan kullanıcıların faturasına uygulanan ek maliyet nedeniyle birçok aboneyi korkuttu.

İçindekiler Netflix haftada bir bölüm yayınlamayı düşünüyor

Netflix haftada bir bölüm yayınlamayı düşünüyor

Ancak, Netflix’in kullanıcıları elde tutmak için aklında başka bir fikri var. Nitekim CNBC bildirdiği üzere Netflix, dizinin dağıtım oranını değiştirmek istiyor. O zamana kadar Netflix, en yeni dizilerin sezonlarını bir bütün olarak sunarak aşırı izleme meraklılarını her zaman memnun etti.

Kullanıcıların haftada bir bölümle yetinmesi gereken Disney Plus veya Amazon Prime Video‘da durum böyle değil. Açıkçası, Netflix aynı dağıtım ritmini benimsemeye cazip geliyor, fikir beklenti yaratmak ve kullanıcıları en sevdikleri şovun geri kalanını görmek için platformda kalmaya teşvik etmek.

Şimdilik Netflix, özellikle Stranger Things’in 5. ve son sezonuyla ilgili olarak dağıtım yöntemini değiştirmeyeceğini onayladı. Ancak gelecekte işler değişebilir ve Netflix, belirli belirli diziler için bu haftalık ritmi çok iyi seçebilir.