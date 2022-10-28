Netflix, Discord ile yeni bir etkileşimi duyurdu. Bu özellikle birlikte kullanıcıların Discord üzerinden arkadaşlarıyla Netflix üzerinden izleyecek bir şeyler bulabileceği ve özel bir kanaldan bu içerikleri tartışabileceği ifade edildi.

“Hey, Netflix” adı verilen özellik, izleyicilerin içerik sırasında etkileşime girmeleri için sanal bir sohbet odasının oluşturulduğu tarayıcılar için ünlü “Netflix Party” uzantılarına çok benziyor. Şimdi, bot ile film ve dizi izlerken daha fazla seçenek sunacak.

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Özellikler arasında, diğer ülkelerden kullanıcıların Netflix’in konumları nedeniyle erişimi kısıtlamadan odaya girmeleri mümkün olacak. Ayrıca, video oynatılmadan önce odadaki herkesin bir düğmeye basarak izlemeye hazır olduğunu onaylaması gerekir.

Spoiler vermekten korkuyorsanız, bot ayrıca konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için yan konuşmalar yaratır veya olay örgüsü hakkında herhangi bir müdahalede bulunmamak için geçmesine izin verir. İlk seçenekler arasında, kullanıcı Netflix’i Discord aracılığıyla tek başına veya bir arkadaş grubuyla izlemeyi seçebilir.