Netflix desteklemeyen cihazlar listesi çok sık merak ediliyor. Kullanıcılar genelde televizyonlarında bu uygulamayı kullanmayı tercih etseler de, bazı teknoloji meraklıları da VR gözlüklerde bu uygulamayı kullanmayı tercih ediyor. Eğer siz de bu yolu tercih eden bir Meta Quest VR gözlüğü kullanıcısıysanız, kötü bir haberimiz var.

Netflix Desteklemeyen Cihazlar Listesi Güncelllendi: Artık Meta Quest VR Gözlük O Listede!

Gelen son bilgilere göre, Meta, bazı kullanıcılara gönderdiği bildirim ile Netflix desteklemeyen cihazlar listesine Meta Quest‘i ekleyeceğini duyurdu. Netflix uygulaması, 15 Temmuz’dan itibaren Meta Quest mağazasından kaldırılacak. Bu gelişme, birçok kullanıcıyı şaşırtırken, Netflix içeriklerinin tarayıcı üzerinden izlenmeye devam edilebileceği belirtildi.

Passionategeekz’in raporuna göre, Netflix Meta Quest uygulaması artık bakıma muhtaç hale gelmiş durumda. Uygulama sadece 480p çözünürlüğü destekliyor ve diğer platformların sunduğu birçok özelliğe sahip değil. Bu durum, kullanıcı deneyimini olumsuz etkilediği için Netflix ve Meta, uygulamayı mağazadan kaldırma kararı aldı.

Netflix’in Meta Quest VR gözlük uygulaması, ilk çıktığı zamanlarda sanal gerçeklik deneyimini geliştirmek amacıyla büyük bir yenilik olarak sunulmuştu. Ancak, uygulamanın zamanla güncellemelerden yoksun kalması ve diğer platformlarla rekabet edememesi, kullanıcıların şikayetlerine neden oldu. Netflix, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak amacıyla bu kararı almış olabilir.

Meta Quest kullanıcıları, uygulamanın kaldırılmasından sonra Netflix içeriklerine tarayıcı üzerinden erişmeye devam edebilecekler. Bu durum, kullanıcıların Netflix’i Meta Quest’te izlemeye devam etmelerini sağlarken, aynı zamanda tarayıcı üzerinden daha yüksek çözünürlükte ve daha fazla özellik ile içerik tüketmelerine olanak tanıyacak.

Bu gelişme, Netflix desteklemeyen cihazlar arasında Meta Quest’in de yer alacağı anlamına geliyor. Kullanıcılar, bu değişiklikle birlikte Netflix içeriklerine erişim konusunda tarayıcıyı tercih etmeye yönlendirilecekler. Meta ve Netflix’in bu hamlesi, sanal gerçeklikte içerik tüketiminin nasıl evrileceği konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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