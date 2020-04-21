Netflix Android uygulamasına izleme anında ekran kilidi özelliği geldi!

Akıllı telefonlarımızda, dizi,film ve video izlerken yanlışlıkla ekrana dokunmamız bizim için büyük bir sorun. Netflix’te bunun farkında olacak ki, bugün itibariyle özelliğin tüm platformlara gelmesinin ilk adımı olan Android uygulamasına özel güncellemesini yayınladı.

Birkaç gün önce Android uygulaması için yayınlanan güncelleme, yanlışlıkla ekrana dokunmaların sonunu getiriyor. Netflix’te bir yapım başlattıktan sonra aşağıda yer alan bölümler, altyazılar ve ses gibi kısımlara entegre edilen seçenek, dokunduğunuzda siz açana kadar ekranınıza yapın herhangi bir dokunuşu algılamıyor. Ayrıca butona dokunduğumuzda oynat, duraklat gibi arayüz öğeleri de tamamen kaldırılıyor ve yerini yalnıza bir kilit simgesine bırakıyor.

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Netflix bu özelliği de kullanıcıların isteğine bırakarak ayarlar menüsünden aktif veya deaktif konuma getirebilmemiz için olanak sağlamış. Ekran kilidi özelliği, çocukların bu arayüz öğesine dokunmaması için kusursuz bir yol değil fakat, yanlışlıkla dokunmaların önüne tamamen geçecektir.

Özellik şu an için yalnızca Android uygulaması için sunulmuş ve iOS işletim sistemine sahip cihazlara ne zaman ekleneceği belirsiz. Son dönemde hisse ve kullanıcı artışlarıyla sık sık gündeme gelen Netflix’in daha ne gibi yenilikler planladığı ise merak konusu.

Netflix Android uygulaması için;

