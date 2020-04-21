Haber
Netflix Android uygulamasına izleme anında ekran kilidi özelliği geldi!
Akıllı telefonlarımızda, dizi,film ve video izlerken yanlışlıkla ekrana dokunmamız bizim için büyük bir sorun. Netflix’te bunun farkında olacak ki, bugün itibariyle özelliğin tüm platformlara gelmesinin ilk adımı olan Android uygulamasına özel güncellemesini yayınladı.
Birkaç gün önce Android uygulaması için yayınlanan güncelleme, yanlışlıkla ekrana dokunmaların sonunu getiriyor. Netflix’te bir yapım başlattıktan sonra aşağıda yer alan bölümler, altyazılar ve ses gibi kısımlara entegre edilen seçenek, dokunduğunuzda siz açana kadar ekranınıza yapın herhangi bir dokunuşu algılamıyor. Ayrıca butona dokunduğumuzda oynat, duraklat gibi arayüz öğeleri de tamamen kaldırılıyor ve yerini yalnıza bir kilit simgesine bırakıyor.
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Netflix bu özelliği de kullanıcıların isteğine bırakarak ayarlar menüsünden aktif veya deaktif konuma getirebilmemiz için olanak sağlamış. Ekran kilidi özelliği, çocukların bu arayüz öğesine dokunmaması için kusursuz bir yol değil fakat, yanlışlıkla dokunmaların önüne tamamen geçecektir.
Özellik şu an için yalnızca Android uygulaması için sunulmuş ve iOS işletim sistemine sahip cihazlara ne zaman ekleneceği belirsiz. Son dönemde hisse ve kullanıcı artışlarıyla sık sık gündeme gelen Netflix’in daha ne gibi yenilikler planladığı ise merak konusu.
Kamera
Samsung, 600 MP kamera sensörü geliştirecek!
Kamera sensörü geliştirme ve üretim sektöründeki en önemli iki firmadan biri olan Samsung, 64 ve 108 MP’den sonra 600 MP çözünürlüklü sensör geliştirmeyi hedef edinmiş.
Samsung’un internet sitesinde yer alan bir yazıda, firmanın sensör geliştirme departmanının başındaki isim Yongin Park, ekibi ile birlikte gelecekte insan gözünün görebileceğinden daha fazla ayrıntı yakalayabilecek 600 MP sensör üretme hedefinde olduklarını belirtti.
Park, gözlerimizin 500 MP civarında bir çözünürlük ile eşleştiğini ve başında bulunduğu ekibin amacının akıllı telefon dünyasının dışında da bir çok uygulamada kullanılmak amacıyla göz seviyesini aşan sensörler geliştirmek olduğunu belirtiyor.
Günümüzde, Samsung Galaxy S20 Ultra modelinde bulunan ISOCELL Bright HM1 ve Xiaomi Mi Note 10 modelinde bulunan ISOCELL Bright HMX sensörleri ile 108 MP görüntü çıkışları sağlanabiliyor. Fakat bu sensörler pazarlamada öne çıkma amaçlı büyük rakamlara sahip. Zira söz konusu sensörler ile 12 ve 27 MP çözünürlüklü fotoğraflar elde edildiğinde çok daha verimli sonuçlar alınıyor. Belki de gelecekte 600 MP sensör sayesinde günümüzün 12 MP kalitesinde 108 MP çözünürlüklü fotoğraflar elde etmemiz mümkün olabilir.
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Tabii ki, 600 MP kamera sensörünü tek başına tanıtmak çok büyük bir başarı değil. Ancak söz konusu sensörü bir akıllı telefona entegre etmek oldukça büyük bir başarı olacaktır. Bunu yapmanın yolu piksel boyutlarının küçültülmesinden geçiyor. 108 MP çözünürlük sunan HM1 ve HMX sensörleri 0.8 μm boyutunda piksellere sahipler ve Samsung yakın zamanda 0,7 μm boyutunda pikseller barındıran bir sensör de tanıttı. Samsung piksel küçültme işleminde daha da ileri gidebileceğini umarak hedefine 600 MP çözünürlüklü sensörü koyuyor.
Yongin Park söz konusu sensörün hazır olacağı tarihi vermedi. Ancak sektörde yaşanan gelişmeler ile 600 MP çözünürlüklü sensör hayatımıza sandığımızdan çok daha erken girebilir.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Fold 2 ile ilgili söylentiler ortaya çıktı!
Samsung Galaxy Fold 2, yeni bir sızıntıya göre ekranında bazı iyileştirmeler ile gelecek. Ayrıca cihazla ilgili bazı S-Pen sızıntıları da ortaya çıktı. Bu iki söylentiye baktığımızda Galaxy Fold 2‘nin ekrana ve etkileşime önem vereceğini söyleyebiliriz.
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Samsung Galaxy Fold 2 hangi iyileştirmeler ile gelecek?
Galaxy Fold 2, 2213 x 1689 çözünürlüklü ve 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip 7.59 inçlik bir ekran ile gelecek. Bu nedenle mevcut Galaxy Fold‘lardan biraz daha büyük ve yüksek çözünürlüklü olacak. Ancak genel olarak baktığımızda benzer bir piksel yoğunluğuna sahip olacak ve kullanıcı deneyiminde büyük bir fark olmayacak. Ön tarafta bir nokta delik tasarımı ile gelmesi beklenen cihazın en önemli değişikliklerinden biri 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip olması. Samsung, ekran altı kamera teknolojisinin patentini almasına rağmen bu telefonda bulunmuyor.
Galaxy Fold 2, tıpkı Galaxy Z Flip gibi Ultra Thin Glass (UTG)(Ultra İnce Cam) teknolojisi ile gelecek gibi görünüyor. Bununla birlikte UTG‘nin yine aynı şekilde plastikle kaplanacağı da söylentiler arasında. Cihazın dış kısmı da tekrardan modernize edilecek. Dış taraftaki ekranın 6.23 inçlik “819 x 2267” çözünürlüğe sahip 60 Hz ekran tazeleme hızına sahip bir ekran olması bekleniyor. Ayrıca söylentilere göre Galaxy Fold 2, daha iyi bir kullanıcı deneyimi için S-Pen‘e sahip olacak. Büyük ekranlı bir telefon olacağı için S-Pen desteği oldukça sevindirici bir haber.
Bu sızıntıların kaynağı Ekran Tedarik Zinciri Danışmanı olan Ross Young‘dan geliyor. Galaxy Fold 2 hakkındaki bu söylentiler henüz resmi bir kaynaktan onaylanmadığı için kesin gözüyle bakamıyoruz.
Konu dışı
Xiaomi 1S elektrikli scooter, 30 km menzile sahip olacak
Çinli dev üretici Xiaomi, son zamanların en popüler akıllı telefon markalarından biri konumunda; fakat uzun zamandır, akıllı telefonlar dışında ürettiği ürünlerle de öne çıkmaya devam ediyor. Bugün ise yeni elektrikli scooterı 1S modelini duyuran Xiaomi, bu scooterın 30 km menzile sahip olduğunu belirtti.
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Xiaomi 1S ile ilgili neler biliyoruz
Xiaomi 1S modeli, 30 km menzile ek olarak; 25 km/saat hıza kadar çıkabiliyor. Yine de biz, 20 km/sa ve üstü hızlarda scooter kullanırken çok dikkatli olmanızı tavsiye ediyoruz. 1S’in üzerinde bulunan dijital bir gösterge aracılığı ile hızınızı takip edebiliyorsunuz. Ayrıca ön ve arka olmak üzere ikili fren sistemine sahip. Enerji tasarrufu (ECO), normal sürüş modu (D) ve spor modu (S) olmak üzere, 3 farklı sürüş modu ile sunulan scooterda, mod düğmesine 2 kere arka arkaya basılarak modlar arası geçiş yapılabiliyor. Ayrıca 1S, katlanabilir bir tasarıma sahip. Bu sayede cihazı, otomobilinizde çok az hacim kaplayarak taşımanız da mümkün. 1S’in ağırlığı ise, sadece 12.5 kg.
Xiaomi 1S’in fiyatı, 1999 Yuan yani 283 Dolar olarak açıklandı. İlk olarak Çin’de satışa sunulacak olan 1S, daha sonra diğer pazarlara giriş yapacak mı veya yapacaksa bu ne zaman gerçekleşecek henüz bilmiyoruz. Siz Xiaomi 1S scooter ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşın. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!