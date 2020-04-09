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NETFLIX BAYDI MI? | Benzer içerikler, para için uzatılan diziler…
Yıllardır tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de temel eğlence servislerinden biri haline gelen Netflix baydı mı? Artık sıkmaya mı başladı?
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Şu karantina günlerinde en fazla tükettiğimiz servis durumunda olan Netflix’te kullanıcılar beğenecekleri içerikleri bulamamaya, buldukları içerikleri beğenmemeye başladı. La Casa de Papel gibi sevilen dizileri daha fazla uzatarak sündürmeye de başlayan firmanın bu tutumunu Ersin ve Aydoğan beraber değerlendiriyor.
Netflix baydı mı?
Orijinal olarak adlandırılan kendine has içeriklerinde benzer senaryo ve akış yapısı görülmeye başlanan Netflix’te “Bu dizi, bu film tuttu. Benzer bir şekilde başka bir konu üzerinden yapalım” mantığı ilerliyor gibi. Hal böyle olunca birçok kişi de yeni diziye başladıktan kısa bir süre sonra sıkılabiliyor. Güzel konu ve kadro seçmesine rağmen genellikle ilk sezonun ardından eleştiriler başlıyor. Dizi ne kadar uzarsa dizinin sündürülme konusu da gündeme geliyor.
HBO, Hulu, Amazon, Disney ve Apple gibi rakipleri de ortaya çıkan Netflix’in neler yapacağını merakla bekliyoruz. Bakalım yeni içeriklerde de benzer mantık devam edecek mi. Böylece Netflix baydı mı baymadı mı göreceğiz.
Sizler de kendi görüşlerinizi yorumlar bölümünden ve yukarıdaki anket üzerinden yapabilirsiniz. İyi seyirler…
Diğer
Çin şirketleri 2019’da en fazla patent alan şirketler oldu!
World Intellectual Property Organisation (WIPO)’nun yayınladığı duyuruya göre, Çin şirketleri 2019’da en fazla uluslararası patent alan şirketler oldu! WIPO‘nun kurulduğu yıl olan 1978’den beri birinci sırada olan Amerika Birleşik Devletleri’ni, 2019 senesinde Çin, tahtından etti.
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Çin şirketleri 2019’da en fazla patent alan şirketler oldu!
Dördü dijital iletişim alanında olmak üzere, Top 10 Başvuru listesinin altısını Çinli şirketler oluşturuyor. Huawei içlerinde 4,411 yayınlanmış patent ile en aktif olanı. Ardından Mitsubishi, Samsung, Qualcomm ve Oppo geliyor.
Patentlerin alındığı alanların %8.7‘sini bilgisayar teknolojileri, %7.7‘sini dijital iletişim teknolojileri ve %7‘sini elektrikli makine teknolojileri oluşturuyor. Patentlere ek olarak ayrıca trademarklar (Madrid System) ve endüstriyel tasarımlar (Hague System) da bulunuyor. Huawei 131 adet birbirinden bağımsız uygulama yayınladı ve Samsung, en fazla endüstriyel tasarım yapan şirket oldu.
Çin’in eğitim ve teknoloji politikasının etkilerini eğitim kurumlarındaki patentleri ile bile görebiliriz. California üniversitesi, 470 yayınlanmış patent ile birinci sırada olsa da, ilk beş sıralamasında üç ismin Çin üniversiteleri olduğunu görmekteyiz. (Tsinghua University, Shenzhen University ve South China University of Technology.)
WIPO‘nun (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) Çin Patent istatistiklerine buradan ulaşabilirsiniz.
Genel
Google çalışanlarına Zoom uygulamasını yasakladı!
Zoom video konferans uygulaması, kötü ününden hala kurtulamıyor. Son gelen haberlere göre Google, güvenlik açığı ihtimaline karşı çalışanlarının Zoom kullanmasını yasakladı.
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Çalışanların iş için Zoom kullanması yasaklandı!
Corona virüsü sebebiyle dünya nüfusunun neredeyse yarısı evlerinde kalmak zorunda. Bu durum karşısında ortaya çıkan “evden çalışma” modeli de oldukça yaygınlaştı. Evden çalışma modelinin de en uygun araçlarından biri bildiğiniz gibi video konferans uygulamaları. İşte bu uygulamalardan biri olan Zoom, bu dönem de çok popülerleşti. Genellikle şirketlerin ve okulların kullandığı bu sistemde ise bazı sorunlar baş gösterdi. Şöyle ki Zoom masaüstü uygulaması sizin doğrudan Windows kullanıcı bilgilerinize ulaşabiliyor. İçerisinde yer alan güvenlik açığı nedeniyle gerçekleşen bu olay sonrasında çoğu firma alternatif yolar denemeye karar verdi. Hatta geçtiğimiz günler de Milli Eğitim Bakanlığı da Zoom ile alakalı velileri, eğitimcileri ve öğrencileri uyarıcı bir bildiri yayınladı. Bu son gelişmeler sonucunda Google da Zoom uygulamasına karşı önlem alan şirketler arasında yerini aldı. Firma çalışanlarına, Zoom masaüstü programının artık toplantılarda kullanılmayacağını ve çalışanlarının bilgisayarlarında da yer almaması gerektiğini içeren bir e-posta attı. Ayrıca e-postada, ailesi ve arkadaşları ile iletişimi kesmek istemeyen kişilerin, Zoom mobil veya tarayıcı uygulamalarını kullanmaları tavsiye edildi.
Google, Zoom masaüstünü engelleyen ilk firma değil. Hali hazırda Elon Musk‘ın sahip olduğu Space X, güvenlik tedbirleri kapsamında bu uygulamanın kullanımını engellemişti. Bunun yanı sıra New York Eğitim Departmanlığı da okulllara Zoom‘un kullanılmasını yasaklayan bir bildiri gönderdiği de öğrenildi. Bakalım başka hangi firma Zoom üzerinden iş yapmayı kesecek. Corona virüsü sebebiyle popüler olan Zoom yaşanan bu sorunları düzeltebilecek mi merakla bekliyoruz.
Genel
Öğrenciler mezuniyet törenine robotlar aracılığıyla katıldı
Business Breakthrough Üniversitesi öğrencileri, koronavirüs salgını sebebiyle mezuniyet törenine robotlar aracılığıyla katıldı.
Çin’de ortaya çıkan ve kısa zaman içinde dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle Japonya’daki okullarda örgün eğitim iptal edilmişti. Bu yüzden Tokyo’da bulunan Business Breakthrough Üniversitesi öğrencileri, bahar dönemini uzaktan tamamladı.
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BBT Üniversitesi, alışılmışın dışına çıkarak geleneksel mezuniyet töreni yerine sanal bir tören düzenledi. Üniversite, Japon bir firma tarafından geliştirilen robotlar aracılığıyla, öğrencilerini çevrimiçi bir törenle mezun etti.
Robotun yüz kısmındaki tablet üzerinde görüntüleri yer alan öğrenciler, mezuniyet elbisesi giydirilmiş robotlar aracılığıyla sırasıyla üniversite yetkililerinden diplomalarını aldı. Mezun olacak öğrenciler, Zoom üzerinden uzaktan bağlandı. Öğrenciler bu sayede aktif bir şekilde yetkililerle iletişim kurma imkanı da buldu.
BBT Üniversitesi İşletme Fakültesi Küresel Yönetim Departmanı Dekanı Prof. Shugo Yanaka, yaptığı açıklamada, üniversite olarak koronavirüs nedeniyle özel bir mezuniyet töreni düzenlemeye karar verdiklerini belirterek, mezuniyet töreninde yer alan robotların Japonya merkezli robot teknolojileri alanında üretim yapan bir firmanın “Newme” isimli robotları olduğunu söyledi.
Son olarak Yanaka, “Öğrencilerimizden çok olumlu geri dönüşler aldık. Robotların olduğu böyle bir mezuniyet töreni beklemediklerini, koronavirüs sürecinde böyle bir imkan sağlamasını sevinçle karşıladıklarını söylediler.” dedi.
15,5 kilogram ağırlığa ve 150 cm uzunluğa sahip olan robot, yüz kısmında yer alan Full HD ekrana sahip tablet aracılığıyla farklı amaçlara yönelik kullanılabiliyor. Uzaktan kontrol aracılığıyla hareket ettirilebilen robot, saatte 2,9 km hızla hareket edebiliyor ve tam şarj kapasitesiyle 3 saate yakın çalışabiliyor.