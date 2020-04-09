NETFLIX BAYDI MI? | Benzer içerikler, para için uzatılan diziler…

Yıllardır tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de temel eğlence servislerinden biri haline gelen Netflix baydı mı? Artık sıkmaya mı başladı?

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Şu karantina günlerinde en fazla tükettiğimiz servis durumunda olan Netflix’te kullanıcılar beğenecekleri içerikleri bulamamaya, buldukları içerikleri beğenmemeye başladı. La Casa de Papel gibi sevilen dizileri daha fazla uzatarak sündürmeye de başlayan firmanın bu tutumunu Ersin ve Aydoğan beraber değerlendiriyor.

Netflix baydı mı?

Orijinal olarak adlandırılan kendine has içeriklerinde benzer senaryo ve akış yapısı görülmeye başlanan Netflix’te “Bu dizi, bu film tuttu. Benzer bir şekilde başka bir konu üzerinden yapalım” mantığı ilerliyor gibi. Hal böyle olunca birçok kişi de yeni diziye başladıktan kısa bir süre sonra sıkılabiliyor. Güzel konu ve kadro seçmesine rağmen genellikle ilk sezonun ardından eleştiriler başlıyor. Dizi ne kadar uzarsa dizinin sündürülme konusu da gündeme geliyor.

HBO, Hulu, Amazon, Disney ve Apple gibi rakipleri de ortaya çıkan Netflix’in neler yapacağını merakla bekliyoruz. Bakalım yeni içeriklerde de benzer mantık devam edecek mi. Böylece Netflix baydı mı baymadı mı göreceğiz.

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