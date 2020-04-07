Adobe, koronavirüs nedeniyle uygulamalarını 60 gün boyunca ücretsiz olarak kullanıma sunduğunu açıkladı.

Çin’de ortaya çıkan ve kısa zaman içinde dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle insanlar evlerine kapandı. Bu sebeple birçok insan işlerini evlerinden yürütmeye çalışıyorlar. Hal böyle olunca dünyanın genelinde büyük bir yardımlaşma, farkındalık ve beraberlik oluşmaya başlamış durumda.

Teknoloji şirketleri de ürünlerinde ve hizmetlerinde evde kalmayı destekleyecek çeşitli indirimler ve kampanyalar düzenlemeye başladılar.

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Evine kapanan kullanıcılar için koronavirüs kapsamında adımlar atan firmalar arasına son olarak da Adobe da dahil oldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre Adobe tarafından geliştirilip kullanıma sunulan çok sayıda program 60 gün süreyle ücretsiz olacak.

Bu kampanya kapsamında Adobe Creative Cloud ve Document Cloud Enterprise Term License Agreement için alınan ek lisans ücretleri de iki ay süresince kaldırılıyor. Söz konusu kampanyada Creative Cloud kapsamında Photoshop ve Premiere Pro olmak üzere birçok uygulama yer alıyor.

Öğretmenler ve öğrenciler için hazırlanan bu kampanya, uzaktan eğitimin devam ettiği bugünlerde eğitime katkı sağlaması amacıyla hazırlandığı tahmin ediliyor. Kullanıcılar tarafından Adobe’nin ücretsiz kullanım kampanyası büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Kısa bir süre önce de Apple tarafından evde kalmayı desteklemek için benzer bir adım atılmıştı. Apple’ın ücretli uygulamalarının deneme süresi 30 günden 90 gün seviyesine kadar uzatılmıştı. Şimdi de benzer bir adımın Adobe tarafından eğitim tarafı için gelmesi sevindirici bir durum. İlerleyen günlerde bu sürece katılacak teknoloji şirketlerinin sayısının artması bekleniyor.