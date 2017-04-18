Netflix Kullanıcıları Milyonlarca Saat Adam Sandler Filmleri İzliyor

Netflix içerisinde bulunduğumuz finansal yılın ilk çeyrek raporlarını yayınladı ve bu raporlara göre kullanıcılar 500 milyon saat Adam Sandler filmi izledi.

Netflix’in finansal raporunda bir çok sayı yer alıyor. Bunlardan bazıları merak uyandırıcı ve ilginç iken bazıları gerçekten sıkıcı. Şirket, Adam Sandler’ın son filmi The Ridiculous 6’in yayınlanması ile beraber Aralık 2015’ten bugüne kadar kullanıcıların 500 milyon saat Adam Sandler filmleri izlediğini açıkladı.

Eğer bu sayının ne kadar çok olduğunu karşılaştırmak istiyorsanız platformun yaklaşık olarak 99 milyon adet kullanıcısı var. İşin ilginç yanı kimse artık sinemada Adam Sandler filmler izlemiyor. The Ridiculous 6, Rotten Tomatoes’dan sıfır puan aldı.

Ancak şirket platformdaki bu büyük başarıyı göz ardı etmeyerek Adam Sandler ile dört filmlik bir anlaşmaya imza attı. Sandler onlar için büyük bir yatırım ve şimdilik karşılığını veriyor gibi gözüküyor.