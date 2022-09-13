Netflix Türkiye, Nisan 2022’de yaptığı zamların üstüne yeni bir zam ile gündeme geldi. Platform, yeni üye olacaklar için zamlı fiyatların geçerli olacağını açıkladı.

Bir süredir kullanıcı kaybı, ekonomik kriz gibi sorunlarla uğraşan Netflix, abonelik fiyatlarına yaptığı zamlarla da dikkat çekiyor.

Akış platformunun sunduğu Temel, Standart ve Özel olmak üzere 3 farklı plan da zam alarak fiyat değişikliği yaşadı.

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Nisan ayında Temel Plan 37,99 TL, Standart Plan 57,99 ve Özel Plan ise 77,99 TL’ye yükselmişti. Yeni zamlarla beraber ise Temel Plan 45,99, Standart Plan 69,99 ve Özel Plan ise 93,99 TL oldu.

Platform, yeni fiyatların yeni üyelikler için geçerli olacağını, mevcut üyelerin ise plan değişikliği yapmadıkları takdirde ücretleri değişmeden 30 gün önce bir bilgilendirme e-postası alacağı belirtildi.

Netflix haftalık yayın sistemine geçiyor!

Netflix, belirli içeriklerin tek seferde izlenebildiği maraton modelinden vazgeçmeyi düşünüyor olabilir. Puck haber bültenine göre, izleyicileri daha uzun süre etkileşimde tutmak amacıyla akış, bazı gösterileri için haftalık yayınlara geçebilir.

Bu değişim yeni bir dizi veya yeni bir sezon çıktığında, birçok kişi onu bütünüyle görmek için yalnızca bir ay ödüyor ve bir daha asla ödeme yapmıyor; bunun yerine, her hafta bir bölüm yayınlanırsa, bu kullanıcıların bir aydan fazla ödeme yapma olasılığı daha yüksektir.

Gelire ihtiyacı olan ve reklam destekli bir mod hazırlayan Netflix için kullanıcıları daha uzun süre tutmak önemli olacak.