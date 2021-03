Netflix, 2021’de 40 anime programı başlatmayı planlıyor

Netflix, bu yıl 40 farklı anime programını bünyesinde barındıracak. Şirket, Tokyo’nun Anime Japan 2021 Expo fuarında duyuru yaptı. Bununla birlikte şirket, birçok animeyi seyirciyle buluşturacak.

Netflix, yeni serileriyle heyecan yaratıyor!

Şirket geçen yıl, Blood of Zeus serisi ile büyük bir başarı yakalamıştı. Bu serinin başarısının ardından, Tokyo’nun Anime Japan 2021 Expo fuarında 40 yeni anime başlığını piyasaya süreceğini duyurdu. Cumartesi günü gerçekleşen fuarda birçok anime ismi yerini aldı.

Eskiden Gods & Heroes olarak bilinen Blood of Zeus, Charley ve Vlas Parlapanides tarafından Netflix için yaratılan Amerikan televizyon dizisidir. Powerhouse Animasyon Stüdyoları tarafından üretilen dizi 27 Ekim 2020’de Netflix’te yayınlandı. Yunan mitolojisinin dünyasında geçen dizi, Olimpos’u ve Dünya’yı kurtarmaya çalışan Zeus’un yarı tanrı oğlu Heron‘un etrafında gerçekleşiyor.

Bu yıl piyasada yer alacak olan yeni serini prömiyeri, Haziran ayında seyirci ile buluşacak. Yeni seri Japon mangası olan Record of Ragnarok‘un bir uyarlaması. Feodal dönem Japonya’sında 29 Nisan’da prömiyer yapacak Afrikalı bir samuray hakkında olan serinin adı ise Yasuke. Bununla birlikte video oyun serisine dayalı olan Resident Evil: Infinite Darkness da seriler arasında yer alıyor. Netflix daha önce bir Japon manga serisine dayanan anime dizisi The Way of the Househusband‘ı 8 Nisan’da piyasaya süreceğini duyurmuştu. Bu yıl Netflix’e gelen anime kitap sayısı, 2020 yılına nazaran iki kat daha fazla.

Netflix’in anime yapımcısı Taiki Sakurai, Kaliteli içerikle en iyi eğlence destinasyonu olmaktan gurur duymak istiyoruz. Aynı zamanda işletmemizin büyümesi, animelerimizin büyümesiyle doğru orantılı, dedi. Dünya çapındaki anime pazarı geçen yıl 23 milyar dolara ulaştı. 2025 yılına kadar ise 36 milyar doların üzerine çıkması tahmin ediliyor. Sony, Aralık ayında anime video sitesi almayı planladığını duyurdu. Bu video sitesi Crunchyroll aynı zamanda sitenin fiyatı 1,2 milyar dolar. Bu satış ABD Adalet Bakanlığı antitröst soruşturması nedeniyle ertelendi. Buna rağmen şirket almayı planladığını söylüyor.

İzleyiciler gelecek olan yeni anime serilerini merakla bekliyor. Blood of Zeus gibi büyük bir etki yaratacak olan seriler, izleyiciler için oldukça heyecan yaratıyor. Bununla birlikte şirket birçok seriyi de bünyesinde barındırmış olacak.