2020 yılı Netflix’e yaradı. Popüler Stream servisi Netflix 200 milyon aboneye ulaştı. Şirket kullanıcı sayısı konusunda rekor kırdı.

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Covid-19 pandemisi tüm Dünya için zorlu bir 2020 geçmesine sebep oldu. Ancak söz konusu teknoloji olunca durum pek de öyle olmadı. Teknoloji şirketleri, otomobilden televizyona, bilgisayardan cep telefonuna kadar neredeyse her alanda rekor bir büyüme gerçekleştirdi. Kapanmanın ihtiyaçları değiştirmesiyle, yıllardır durağan ya da küçülen sektörler atağa geçti. Tüm bunların yanında eve kapanan insanlar, vakit geçirmek için kendilerini oyun, dizi ve film gibi aktivitelere verdi. Bu da Netflix’in olduğu gibi hali hazırda popüler servislerin işine yaradı. 2020 yılında Netflix kullanıcı sayısı 200 milyonu aştı.

Netflix 200 milyon aboneye ulaştı

Netflix’in yaptığı açıklamaya göre, şirket 2020 yılının dördüncü çeyreğinde 8.5 milyon yeni abone kazanarak 200 milyon abone sayısına ulaştı. Böylelikle Netflix, 2020 toplamında 37 milyon yeni abone kazanmış oldu. Bu inanılmaz sayı, platformun rekor düzeyde gelir elde etmesine sebep oldu. Hissedarlar için bir toplantı düzenleyen şirket burada yaptığı açıklamada; Artık günlük operasyonların devamı için borçlanmalarına gerek olmadığını, artık büyük borçların alınmayacağını bildirdi. Pek çoğunuz bunu bilmiyor olabilir ama Netflix gelirleri, giderleri ile kıyaslandığında yeterli olmuyordu. Popüler yayın servisi, oldukça yüksek maliyetli orijinal projeleri sayesinde her sene zarar ediyor ve borçlanarak büyüyordu. Bu borçlanmanın son bulacağını öğrenen hissedarlar büyük ihtimalle rahatlamışlardır.

2021 rekabet yılı olacak

Netflix, abone sayısı olarak harika bir 2020 geçirmiş olabilir. Ancak asıl rekabet 2021 yılında başlıyor. Popülerliğini arttıran Disney+, farklı bir kitleye hitap eden Discovery+ ve Warner Bros arşiviyle gelecek olan HBO MAX şirket için inanılmaz bir rekabet ortamı yaratacak. Bakalım 2021 yılında zirvedeki ismi değiştirebilen bir platform olacak mı? Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…

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