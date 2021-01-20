Genel
Netflix 200 milyon aboneye ulaştı
2020 yılı Netflix’e yaradı. Popüler Stream servisi Netflix 200 milyon aboneye ulaştı. Şirket kullanıcı sayısı konusunda rekor kırdı.
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Covid-19 pandemisi tüm Dünya için zorlu bir 2020 geçmesine sebep oldu. Ancak söz konusu teknoloji olunca durum pek de öyle olmadı. Teknoloji şirketleri, otomobilden televizyona, bilgisayardan cep telefonuna kadar neredeyse her alanda rekor bir büyüme gerçekleştirdi. Kapanmanın ihtiyaçları değiştirmesiyle, yıllardır durağan ya da küçülen sektörler atağa geçti. Tüm bunların yanında eve kapanan insanlar, vakit geçirmek için kendilerini oyun, dizi ve film gibi aktivitelere verdi. Bu da Netflix’in olduğu gibi hali hazırda popüler servislerin işine yaradı. 2020 yılında Netflix kullanıcı sayısı 200 milyonu aştı.
Netflix 200 milyon aboneye ulaştı
Netflix’in yaptığı açıklamaya göre, şirket 2020 yılının dördüncü çeyreğinde 8.5 milyon yeni abone kazanarak 200 milyon abone sayısına ulaştı. Böylelikle Netflix, 2020 toplamında 37 milyon yeni abone kazanmış oldu. Bu inanılmaz sayı, platformun rekor düzeyde gelir elde etmesine sebep oldu. Hissedarlar için bir toplantı düzenleyen şirket burada yaptığı açıklamada; Artık günlük operasyonların devamı için borçlanmalarına gerek olmadığını, artık büyük borçların alınmayacağını bildirdi. Pek çoğunuz bunu bilmiyor olabilir ama Netflix gelirleri, giderleri ile kıyaslandığında yeterli olmuyordu. Popüler yayın servisi, oldukça yüksek maliyetli orijinal projeleri sayesinde her sene zarar ediyor ve borçlanarak büyüyordu. Bu borçlanmanın son bulacağını öğrenen hissedarlar büyük ihtimalle rahatlamışlardır.
2021 rekabet yılı olacak
Netflix, abone sayısı olarak harika bir 2020 geçirmiş olabilir. Ancak asıl rekabet 2021 yılında başlıyor. Popülerliğini arttıran Disney+, farklı bir kitleye hitap eden Discovery+ ve Warner Bros arşiviyle gelecek olan HBO MAX şirket için inanılmaz bir rekabet ortamı yaratacak. Bakalım 2021 yılında zirvedeki ismi değiştirebilen bir platform olacak mı? Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Genel
iPad’den esinlenen yeni JingOS ile tanışın !
Ben Çinli Linux Distrosu, Linux dünyasına İPadOS işlevselliği getiriyor. JingOS işletim sistemi İPad’e çok benzeyen bir görünümle piyasaya sürülüyor.
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Linux’ta İPadOS işlevselliği
JingOS ile kullanıcılar uygulamaları çalıştırabiliyor, cihaz özelliklerine erişebiliyor ve kolaylıkla gezinebiliyor. Bu yeni işletim sistemi, son zamanlarda gördüğümüz en şık Linux distrosudur.
JingOS nedir?
Çinli bir geliştirici ekip tarafından geliştirilen Yeni platform ülkenin ilk İPadOS tarzı Linux Distrosudur. iPadOS platformuna benzer bir şekilde fonksiyonellik sunan JingOS masa üstü ve tablet kullanımını bir araya getiriyor.
JingOS web sitesi için tıklayın !
Daha verimli ve fonksiyonel tablet deneyimi
Yeni platform, tabletlerin fonksiyonelliğini ve verimliliğini geliştirmeyi amaçlıyor. Arayüz oldukça sade ve kullanımı kolay. İkonların yerleşimi, menü çubuğu, pencereler ve kontrol bileşenleri hızlı etkileşim için tasarlanmış.
Klavye ve fare desteği sunan JingOS ayrıca tam fonksiyonlu bir Linux dağıtımıdır. Dokunmatik ve masaüstü için iki ayrı mod yer alıyor. Sistem için geliştirilen pek çok uygulama da yerleşik olarak bu modları destekliyor.
Geliştiricilerin işletim sistemi hakkındaki resmi açıklamasına göre, “Apple’ın birleşik bir deneyim sağlamak için MacOS ve iPadOS’u entegre ettiğini fark etmiş olabilirsiniz. Ancak Apple’ın bunu yapmadaki ilerlemesi çok yavaş ve ekosistemi açık değil. ” Yeni sistemin arkasındaki kişiler durumu bu JingOS ile düzeltmek istiyorlar, “küresel kullanıcılar için birleşik ‘mobilite’, ‘üretkenlik’ ve ‘eğlence’ deneyimine sahip bir gelecek açık işletim sistemi diyorlar.”
Şimdilik sadece Huawei MateBook 14 ve Microsoft Surface 6 modellerinde kullanılabilen işletim sistemi için yıl içerisinde ARM dahil pek çok işlemciye destek sunacak. Ayrıca bir akıllı telefon sürümünün de yolda olduğu belirtiliyor. İlk test sürümü 31 Ocak tarihinde indirmeye açılacak.
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Akıllı Telefonlar
Realme X9 Pro Dimensity 1200 ile gelen ilk telefon olacak!
Realme X9 Pro, Dimensity 1200 ile piyasaya çıkacak. Amiral gemisi akıllı telefon bu işlemciyle piyasaya çıkan ilk cihaz olacak.
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Realme X9 Pro Dimensity 1200 kullanan ilk cihaz olmaya hazırlanıyor!
MediaTek yeni amiral gemisi işlemcilerini geçtiğimiz günlerde yapılan duyuru ile kullanıcıların beğenisine sunmuştu. 6 nm‘lik Dimensity 1100 ve 1200 modellerini duyuran firma, görünüşe göre yeni işlemcilerine alıcı buldu. Geçtiğimiz günlerde Dimensity 1200 ile alakalı bir fotoğraf paylaşan Realme, yeni amiral gemisi akıllı telefonunda bu işlemciye yer verileceğini duyurdu. Model adı açıklamayan firma, iddialara göre X9 Pro modeli için bu işlemciyi hazırlıyor. Güvenilir kaynaklardan gelen haberler de firmanın bu konuda bir atılım yapacağını doğrular nitelikte.
Amiral gemisi özellikleri ile dikkatleri üzerine çekmesi beklenen Realme X9 Pro, firmanın 108 MP‘lik arka kameraya sahip ilk akıllı telefonu olmaya hazırlanıyor. 6.4 inçlik OLED ekran ile gelecek akıllı telefon 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Öte yandan akıllı telefonun 12 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı seçeneklerine sahip olması bekleniyor. Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 arayüzü ile kullanıcılarını karşılayacak akıllı telefon, 4500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Ayrıca cihazın kullanıcılarına 65 W‘lık hızlı şarj desteği sağlayacağı öğrenildi. Bakalım amiral gemisi akıllı telefon yeni nesil işlemcisi ile beklentileri karşılamayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
2021 yılının geri kalanında daha performanslı günler yaşamanızı sağlayacak fiyat performans ürünü akıllı telefonlara, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz!
Genel
Huawei Nova Watch akıllı saat serisi geliyor
Giyilebilir akıllı cihazlarıyla adından oldukça söz ettirmeyi başaran Huawei, ürün gamını bu sefer Nova Watch akıllı saat serisi ile genişletmeyi planlıyor. Şirket yeni akıllı saat serisi ile gençleri hedef alıyor.
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Amerika Birleşik Devletleri ambargosundan dolayı büyük sıkıntılar yaşayan Çinli teknoloji devi Huawei, hala yeni cihazların lansmanını yapmaya devam ediyor. Şirket şimdi de yeni bir akıllı saat üzerinde çalışıyor.
Huawei, akıllı saat konusunda en son kendi geliştirdiği HarmonyOS işletim sistemli bir model ile gündeme gelmişti. Söz konusu akıllı saatin normalde 2020 sonunda tanıtılacağı, ancak nedeni bilinmeyen bir durumdan dolayı 2021’in başına kaldığı aktarılmıştı. İşte Huawei Nova Watch olarak adlandırılacağı belirtilen bu yeni akıllı saat serisi yakında karşımıza çıkabilir.
Bu yılın başlarında tanıtılması beklenen akıllı saat serisi hakkında bilinen ve emin olunan tek detay ‘HarmonyOS” işletim sistemine sahip olacağı yönünde. Huawei Nova Watch adlandırması ise şirketin aldığı resmi bir kayıt belgesinde ortaya çıktı.
Bilindiği üzere şirket ‘Nova’ adlandırmasına sahip bir akıllı telefon serisine sahip. Nova Watch marka ismini, Huawei’nin akıllı saatleri için kullandığı ilk ibare olacak. Bu yeni seri, şirketin şu anda Huawei Children’s Watch 3, Huawei Band, Huawei Watch GT ve Huawei Watch Fit’i içeren giyilebilir ürünlerine yeni bir ek olacak.
Huawei Nova Watch akıllı saat serisinin direkt olarak gençlere yönelik akıllı saatler hazırlayacağı gelen ilk bilgiler arasında yer alıyor. Şirket yeni ürün gamlarıyla çok daha büyük kitlelere hitap etmeye hazırlanıyor.
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Forumdan Son Mesajlar
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Qinyang Elegant Fishing Tackle R&D Co., Ltd
Yazan: lyy150a, 3 saat önce
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Yazan: market2020, 14 saat önce
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6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: fuguler, 2 gün önce
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