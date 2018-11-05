TP-Link’in alt telefon markası Neffos, fiyat/perfomans odaklı modellerine iki yeni model daha ekledi. IFA 2018 etlinliğinde Almanya’nın başkenti Berlin’de tanıtılan telefonlardan Neffos X9 ve Neffox C9A modelleri Türkiye piyasasına giriş yaptı.

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1.599 TL’den satışa çıkan Neffos X9, 5.99 inç full-view dokunmatik ekrana sahip. 18:9 en/boy oranıyla HD+ çözünürlük sunuyor. 7.85 mm inceliğinde ve 168 gram ağırlığında olan Neffos X9, Mediatek MT6750 yonga seti, Mali-T860 MP2 grafik işlem birimi, 3 GB bellek ve 32 GB depolama ile geliyor. Arkada 13 MP ve 5 MP çözünürlüğünde çift arka kamera barındıran telefon, ön tarafta da 8 MP çözünürlükte lens kullanıyor. Android 8.1 arayüzü ve 3060 mAh bataryası ile gelen cihazda parmak izi sensörü ve yüz tanıma sistemi de mevcut.

Daha uygun fiylatlı model arayanlara özel 1.199 TL’den satışa çıkan Neffos C9A ise 8,3 mm incelik ile 145 gr ağırlık sunuyır. 5,45 inç HD+ IPS ekrana sahip olan C9A, MediaTek MT6739 yonga seti ve PowerVR GE8100 grafik işlem birimine sahip. Bu sefer 2 GB bellek ve 16 GB depolama alanı sunan telefonda microSD kart desteği de bulunuyor. Kamera tarafında 13 MP arka ve 5 MP ön kamera konumlandırılmış Neffos C9A, çift sim kart desteği sağlamakta. Yine Android 8.1 Oreo ile kutudan çıkan cihaz, 3020 mAh bataryasıyla uzun kullanım ömrü vadetmekte. Güvenlik konusunda ise aynı X9 gibi yüz tanıma ve parmak izi uygulaması bu telefonda da mevcut.

2.000 TL altı telefon arayanların tercihi olabilecek Neffos X9 ve Neffox C9A Türkiye piyasasında fazlasıyla ilgi görecek gibi görünüyor.