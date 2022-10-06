EA, Need for Speed Unbound için heyecan verici bir tanıtım fragmanı yayınladı. Şehir sanatını gerçekçilikle harmanlayan ve NFS: Underground 2’yi andıran bir stile sahip olan videoda, yarış serisinin bir sonraki oyununun bu yıl 2 Aralık’ta çıkacağı da belirtiliyor. Aşağıdan göz atabilirsiniz:

NFS Unbound web sitesi, “Zirveye ulaşmak için risk almanız gerekir. Her şeyi nasıl ve ne zaman ortaya koyacağınızı seçin, drift yapın, polisten kaçının veya rakiplere karşı yan bahisler yapın. Vakit nakittir. Bu yüzden haftalık elemelere katılmaya yetecek kadar kazanmanın ve Lakeshore’un en büyük yarışı olan Grand’a katılmanın en hızlı yolunu bulun.” diye açıklıyor.

Duyuru, oyunun adı, çıkış tarihi, sadece yeni nesil için sunulacak olması ve hatta oyunda bir karakter olarak yer alacak olan A$AP Rocky’nin varlığı da dahil olmak üzere son zamanlarda ortaya çıkan birçok söylentinin doğru olduğunu doğruladı.

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Site ayrıca “Lakeshore’un en iyi isimlerini yenmek yeterli gelmiyorsa, yeteneklerinizi kanıtlamanızı gerektirecek yeni bir etkinlikte öncü hip hop sanatçısı A$APAP Rocky’ye meydan okuyun… hem de şık bir şekilde. Kim bilir? Belki arabasını yakından görme, hatta bir tur atma şansınız olur.” diye açıkladı.

Bir diğer ilginç ayrıntı ise EA Play abonelerinin oyunun 10 saatlik erken erişim denemesini kazanacak olması ve hizmetin Pro sürümünü kullananların 29 Kasım’dan itibaren bu yolculuğun tüm adrenalininin tadını çıkarabilecek olması.

Need for Speed Unbound 2 Aralık 2022’de Xbox SeriesX|S, PS5 ve PC için piyasaya sürülecek.

Kaynak: Need for Speed, EA