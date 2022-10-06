The Witcher ve Cyberpunk geliştiricisi CD Projekt’in kurucu ortağı Marcin Iwiński, bu yıl bitmeden şirketin eş CEO’luğundan ayrılıyor. Iwiński bu pozisyonu Adam Kiciński ile paylaştı. Kurucu ortak CD Projekt’in yönetim kuruluna destek vermeye devam edecek.

Iwiński yaptığı bir açıklamada “CD Projekt içinde yeni bir kişisel bölüme başladığını” doğruladı. Üst düzey yönetici bu yılın sonundan önce eş başkanlıktan istifa edecek. Iwiński, şirketin denetim organı olan CD Projekt’in Denetim Kurulu başkanlığına aday olmayı planlıyor ve bu nedenle mevcut görevinden ayrılacak.

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Iwiński, “2022 yılının sonunda görevlerimi yönetim kurulundaki meslektaşlarıma devredeceğim,” diye yazıyor. Bunu yaparken de CD Projekt’in büyük hissedarlarından biri olarak kalmak istediğini ve yönetim kurulunu desteklemek için “aktif ve katılımcı olmaya devam edeceğini” söylüyor. Üst düzey yönetici, “Bizi özel kılan şeyin özüne de bağlıyım, yani dünyanın en iyi anlatı oyunlarını yapmak ve oyuncuların hakkını vermek” diye ekliyor.

Iwiński neredeyse 30 yıl boyunca şirketin CEO’luğunu yaptı. Üst düzey yönetici, CD Projekt başkanı ve kurucu ortağı Adam Kiciński ile birlikte Mayıs 1994’te CD Projekt’i kurdu. Böylece ikili yaklaşık 30 yıl boyunca Polonyalı oyun şirketinin ortak CEO’su oldu.

Iwiński’nin istifası CD Projekt’in yeni iş stratejisinin sunulmasından kısa bir süre sonra gerçekleşti. Diğer şeylerin yanı sıra, şirket geliştirme ekiplerini yeniden yapılandırdı, böylece aynı anda birden fazla üçlü A oyunu üzerinde çalışabilir. Böylece şirket üç yeni Witcher oyunu, büyük bir yeni Cyberpunk oyunu ve tamamen yeni bir franchise üzerinde çalıştığını duyurdu. Stüdyo ayrıca gelecekteki bazı oyunların ilk kez çok oyunculu olacağını doğruladı; bu kısmen şirketin daha önce duyurduğu Unreal Engine 5’e geçişle mümkün oldu.