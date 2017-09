Dünyanın en popüler yarış serisi NFS’nin yeni üyesi Need For Speed Payback’in PC sistem gereksinimleri belli oldu.

Electronic Arts, 10 Kasım 2017’de PC, Xbox One ve Sony Playstation 4 için piyasaya süreceği Need For Speed Payback’in, PC sistem gereksinimlerini resmen duyurdu. Her ne kadar asgari sistem gereksinimleri çoğu bütçeye uysa da, önerilen sistem gereksinimleri için bütçenizi artırmanız gerekebilir.