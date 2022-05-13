Mobil cihazlar için oyunlar konusunda uzmanlaşmış bir stüdyo olan Tencent tarafından geliştirilmekte olan Need for Speed ​​Mobile, kapalı testin oynanışının bir kısmını sızdırdı ve mevcut olacak senaryoların ve arabaların bir kısmını ortaya çıkardı.

Kayıt, Reddit kullanıcısı Clxbsport tarafından, oyunun Unreal Engine 4 ile geliştirildiğini ve şu anda sadece üç arabaya sahip olduğunu açıklayan bir gönderi aracılığıyla paylaşıldı: McLaren F1, Lamborghini Aventador SVJR ve Lamborghini Gallardo.

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Sürüş şekli, bazı drift efektleriyle bile Need For Speed ​​Edge’inkine benzer olacak. Ek olarak, tam NFS Isı haritası da mevcut olacak, ancak bazı ayrıntılar değişti. Ne yazık ki, CLxbsport tarafından açıklananlara göre, bu ücretsiz mobil oyunun polisi veya hikayesi olmayacak, belki de serinin tarzının daha basitleştirilmiş bir versiyonu olacak.

Yukarıdaki bilgilerin geliştirici tarafından henüz teyit edilmediğini hatırlamakta fayda var, bu nedenle bu ayrıntıların gerçekten ilerleyip ilerlemediğini öğrenmek için Tencent‘in yayınlanmasını veya bir konumlandırmayı beklememiz gerekecek.