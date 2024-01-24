Xiaomi dün yaptığı lansmanla birlikte Redmi Note 13 serisinin Türkiye fiyatlarını da duyurdu. Serideki 5 farklı modelde 4’ü ülkemizde satışa çıkıyor. Satışa çıkan modeller ise şu şekilde:

Redmi Note 13 4G: 11.999 TL

Redmi Note 13 Pro 4G: 16.499 TL / 18.499 TL

Redmi Note 13 Pro 5G: 21.999 TL

Redmi Note 13 Pro+ 5G: 24.999 TL

Redmi Note 13 Pro 4G ve Redmi Note 13 Pro 5G modellerinin muadili olarak göz atabileceğimiz telefonlara göz atacak olursak Xiaomi’nin alt markası olarak lanse edilen POCO markasının M6 Pro ve X6 5G modelleriyle oldukça benzerlik taşıyor. Ancak bu modellerin fiyatları önemli ölçüde daha düşük ve daha fiyat/performans odaklı.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz olsanız hangi telefon modelini satın alırsınız? Ya da hali hazırda bir POCO X6 serisi bir telefon kullanıyor musunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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