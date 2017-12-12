NBA Resmi E-Spor Ligi Geliyor: NBA 2K League

NBA Resmi E-Spor Ligi Geliyor: NBA 2K League

12 Aralık, 2017 e-Spor, Oyun 0 yorumlar

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Take-Two tarafından çıkarılan NBA 2K18, NBA ile anlaşma sonucunda resmi NBA Profesyonel E-Spor Ligi “NBA 2K League” olarak duyuruldu.

Dünyanın en popüler basketbol ligi olan NBA, Take-Two ile yaptığı anlaşma sonucunda Profesyonel NBA E-Spor Ligi’ni duyurdu. NBA 2K League adını alacak ve 2018’de başlayacak olan organizasyon için logosunu duyurulurken aynı zamanda ligde yer alacak 17 takım da bu hafta kendi logolarını duyuracak.

Ligin 17 takımının her biri, normal sezon oyunları, turnuvaları ve play-off’ları bir arada oynayarak diğer takımlara karşı 5e5 oyunda eşsiz karakterler olarak yarışmaya hazırlayacaklar. Lig, 2018 yılının başında denemelere ev sahipliği yapacak ve ardından Mart ayında bir taslak ve Mayıs ayında sezonun kapanacağı açıklandı.

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