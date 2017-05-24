Pek çok hacker sadece ama sadece kendi çıkarlarını düşünür. Söz konusu alanda uzmanlığa sahip bazı kişiler ise kendini “iyiliğe” adar. Peki saf bir yüreğe sahip bilgisayar korsanı nedir ve nasıl olunur?

Evet başlıkta oksimoron( birbiriyle çelişen ya da tamamen zıt iki kavramın bir arada kullanılması ve bu şekilde oluşturulmuş ifade) bir yapı kullandığımızın farkındayız. Pek çok hacker’ın saf niyetler taşıdığını söylemek asıl saflık olur. Yine de kendilerini, iyiliğe adayan ve bilgisayar korsanlarının şirketlere zarar vermesini istemeyen bir grup mevcut. Bu tip hacker’lara White Hat(Beyaz Şapka) ismi veriliyor.

Peki White Hat unvanını kazanmak için neler yapılmalı? Sorunun cevabını sizin için irdeledik.

İlk adım

İşinin ehli bir programcı veya geliştirici, bir yazılımın ve web sitesinin nasıl geliştirileceğini bilir. Bazı yazılımlar, internet sitelerinin güvenliği için çok önemlidir. İyi niyetli bilgisayar korsanının buradaki rolü, programlarda veya web sitelerindeki kusurları bulmak ve yazılımının nasıl daha güvenli hale getirileceğini öğrenmektir. Kısacası hacker, tüm sistemlere hakim olduğu için muhteşem güvenlik analisti görevine terfi eder. Onun bilgilerinden faydalanarak, web siteleri ve uygulamalar güvenli hale gelebilir. Eğer bu yola girdiyseniz sabırlı olmanızı ve bazı programlama dilleri üstünde hakimiyet kurmanız beklenir.

Ağ Bilgisi

Ağ oluşturma bilgisi bilhassa önemlidir. İnternette her gün, pek çok şey paylaşıyoruz. Bazı veriler önemsizdir, ancak bazı veriler şifreleriniz, fotoğraflarınız ve banka bilgilerinizle taçlandırılmış konumdadır. Bu tür bilgiler, kötü niyetli kişilerin eline geçerse büyük problem yaratır. Etik bilgisayar korsanları, ağ güvenliğindeki kusurları bulmaya vakıf olmalıdır. Buna ek olarak web taslakları ve günlük kullanımdaki şifre gerçekliği hakkında bilgi edinmenize de yardımcı olabilirler.

Linux Bilgisi

Pek çok karanlık hacker, Linux’tan faydalanır. Bu son derece doğal zira Linux son derece güçlüdür. Ayrıca ücretsiz ve yüzde yüz kullanıma açıktır. Kısacası herkes Linux çekirdeğindeki bir kod satırına göz gezdirebilir. 100 problemden 99’u Linux içerisinde çözülebilir. Kısacası beyaz bilgisayar korsanlarının mutlaka Linux hakkında üst düzey bilgiye sahip olmaları şarttır.

Programlama dilleri

Hacker’lar C ve C++ ve Java gibi programlama dillerinde uzman olmak zorundadır. Eğer beyaz şapkalı bilgisayar korsanları da, söz konusu dillerde hakimiyet kurarlarsa oyuna 1-0 önde başlarlar ve kötü niyetli kişilerin eylemlerini çok daha hızlı biçimde ortaya dökebilirler.

Dosya Kontrol Sistemi

Programlama ve gelişmetirmeyi biliyorsanız, web sitelerinin nasıl geliştirildiğini bilmek zorundasınız. Ağ bilgisi ve programlama dilleri bazen yeterli değildir. Kriptografi bilgisine sahip olmak sizin yararınızdır. Söz konusu mimari, iletilen bilginin istenmeyen figürler tarafından anlaşılmayacak bir biçimde kodlanmasına yardımcı olur. Zekice matematiksel yöntemler güvenliği perçinlerler.