NASA, Türkiye için kuraklık uyarısı verdi

NASA, Türkiye’nin yer altı su rezervlerini gösteren bir harita yayınladı. Resmi sitede yer alan bilgiye göre, Türkiye’deki yer altı suları ortalama seviyenin altında.

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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, paylaştığı kuraklık haritası raporu ile önümüzdeki süreçte bizleri bekleyen muhtemel sorunlara dikkat çekti.

Türkiye ve pek çok ülke için uydu üzerinden görüntüleme yapan NASA, 11 Ocak 2021 tarihinde yayımladığı görüntülerle Türkiye’nin yer altı suları için kritik durumu gözler önüne serdi. NASA, 2021 yılı başlarında Türkiye’nin çoğu bölgesinde şiddetli kuraklık yaşandığı vurguladı.

NASA kuraklık haritası Gravity Recovery and Climate Experiment Follow On (GRACE-FO) uyduları tarafından kaydedildi. Paylaşılan görsellerde karedeki mavi kısımlar, normalden fazla su olan bölgeleri, kırmızı ve turuncu renkteki kısımlar ise normalden az su olan bölgeleri gösteriyor.

Daha önce Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan ve Türkiye’nin yüzde 80’inden fazla alanını ‘olağanüstü şiddetli kurak ve şiddetli kurak’ olarak gösteren haritalarda olduğu gibi NASA’nın yayımladığı iki haritada da şiddetli kuraklık tehlikesine işaret edildi.

Multiple seasons of below-average rainfall have affected #Turkey's drinking water supplies and groundwater reservoirs. @NASA 's GRACE-FO satellite measurements show the country's shallow groundwater storage and root zone soil moisture. https://t.co/woX1ULeCfs pic.twitter.com/J6fdiBmCed — NASA Earth (@NASAEarth) January 18, 2021

NASA tarafından yayınlanan raporda, “2021’in başlamasıyla birlikte Türkiye’nin büyük bölümünde şiddetli kuraklık yaşanıyor. Ülkenin en kalabalık şehri olan (15 milyon) İstanbul çevresindeki çok sayıda rezerv 15 yılın en düşük seviyesinde. Bu koşullar devam ederse mahsul üretimi tehlikeye girebilir” ifadelerine yer verildi.

Son aylarda Türkiye’de yağış oranları neredeyse her ay ortalamanın altında kaldı, İstanbul’da barajların doluluk oranı son 15 yılın en düşük seviyesine ulaştı. Son yağışlarla barajlardaki doluluk oranı artışa geçse de NASA tarafından yayınlanan haritayla tek sorunun barajlardaki su oranı olmadığı gözler önüne serildi. Yer altı sularının yenilenmesi için yağışların düzenli ve sürekli bir şekilde de gerçekleşmesi gerekiyor.

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