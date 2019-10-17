NASA yeni nesil uzay giysilerini tanıttı

NASA Salı günü yapılan tanıtım toplantısında iki yeni uzay kıyafetini tanıttı. Astronotların ay görevinde ve ay yüzeyinde yürürken kullanacağı bu özel giysiler aynı zamanda NASA’nın aya dönüş konusunda adımlarını hızlandırdığını gösteriyor.

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NASA, Ay yüzüne bir kadın astronot indireceğini açıklamış ve bu göreve de ‘Artemis’ adı verildiğini belirtmişti. Yani her şey yolunda giderse ilk defa bir kadın Ay’a ayak basmış olacak. Ayrıca NASA yöneticisi Jim Bridenstine yeni göreve, Ay’a ilk kez ayak basılan ‘Apollo’ görevine atıfta bulundu. Böylece Apollo’nun kız kardeşi Artemis’in adının verildiğini açıklamıştı.

NASA’nın Washington’daki merkezinde düzenlenen tanıtım etkinliğinde, “Araç Dışı Hareket Keşif Ünitesi” (xEMU) ve “Orion Personel Kurtarma Sistemi” (OCSS) adları verilen uzay giysisi prototipleri görücüye çıkarıldı.

Daha önce NASA’nın Apollo görevleri için üretilen ve halen Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (UUİ) uzay yürüyüşlerinde kullanılan “Araç Dışı Hareket Ünitesi”nin (EMU) geliştirilmiş hali olan xEMU’nun yüzey keşif faaliyetlerinde ve uzay yürüyüşlerinde kullanılması planlanıyor.

Personel taşıyıcı Orion uzay mekiklerinde kullanılmak üzere tasarlanan acil durum giysisi OCSS’nin ise fırlatış gününde, Ay yakınındaki riskli uçuşlarda ve Dünya’ya dönüş aşamasında araç içinde astronotlara koruma sağlaması öngörülüyor.

NASA, Mars’a hazırlanıyor

NASA, Artemis görevi kapsamında 2024 yılına kadar Ay’a insanlı seferler düzenlemeyi amaçlıyor. 2028 yılına kadar sürmesi planlanan seferlerin ardından Ay yörüngesinde bir uzay istasyonu kurulması ve burayı basamak olarak kullanarak Mars’a insanlı seferler düzenlenmesi hedefleniyor.