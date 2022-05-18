NASA, InSight iniş görevinin bu yıl bitmesini beklediğini duyurdu. Azim gezgini kadar ilgi görmemiş olsa da InSight, ömrü boyunca bazı dikkate değer keşifler yaptı.

InSight iniş aracının gücü tükeniyor

NASA’nın InSight arazi aracı güneş enerjisiyle çalışan bir arazi aracıdır ve panelin tasarımını başarılı Phoenix arazi aracından ödünç almıştır. Bu büyük dairesel güneş panelleri, InSight indiğinden beri Mars tozunu topluyor. Mars’taki çoğu güneş enerjisiyle çalışan misyon gibi, toz, görevin sona ermesi için bir numaralı endişe kaynağı olmuştur.

InSight’ın görevinin başlangıcında, bu iki güneş paneli sol (Mars günü) başına 10.000 watt-saat üretti ve bu, arazi sahibinin tüm bilim aletlerine güç sağlamak için yeterliydi. Bu aletler arasında bir sismometre, hava durumu istasyonu, robotik kol ve NASA’nın köstebek dediği şey yer alıyor. Ne yazık ki, şimdi InSight arazi aracı sol başına yalnızca 1.000 watt-saat üretiyor ve bu sayı düşmeye devam ediyor.

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Güçteki bu düşüş, görev yöneticilerinin InSight’ın ömrünü en üst düzeye çıkarmak için bilimsel araçları kapatmaya başlaması gerektiği anlamına geliyor. InSight’ın sismometresine öncelik verilecek ve yöneticiler onu yaz sonuna kadar çalışır durumda tutmayı umuyor. Bu noktada, InSight yalnızca ara sıra fotoğraf çekmek ve Dünya ile iletişim kurmak için yeterli güce sahip olacaktır. Sonunda InSight sessizleşecek ve arazi aracının görevini tamamen sona erdirecek.

InSight’ın hayatta kalma şansı var mı?

Evet, InSight’ın yaşama şansı var, ancak NASA’nın nasıl olacağı konusunda hiçbir kontrolü olmayacak. InSight’ın güç seviyelerini kısıtlayan aynı tozlu atmosferin onu kurtarma ihtimali de var. NASA’nın Fırsat ve Ruh gezicilerinde olduğu gibi, toz güneş panellerinden toz üflediği biliniyor. Bu “temizlik olayı”, aksi takdirde mahkum olan görevlere hayat verebilir.

InSight’ın başarı geçmişi

2018’de Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden (daha sonra Hava Kuvvetleri Üssü) bir Atlas V roketiyle fırlatılan InSight, Kaliforniya’dan fırlatılan ilk Amerikan gezegenler arası göreviydi. Misyonu, bilim adamlarının Mars yüzeyinin altını daha iyi anlamalarına yardımcı olmaktı. Sismometresi, şimdiye kadar Mars’a gönderilen en güçlü olanıydı ve yerleşik hava istasyonu ile birlikte, bilim adamlarının rüzgar esintilerini verilerden hariç tutmasına izin verdi, önceki görevlerin yapamayacağı bir şeydi.

InSight, ilk “Marsquake”ini 2019 yılının Nisan ayında keşfetti. O zamandan beri InSight, 1.300’den fazla gözlem yaptı. Bu depremler, bilim adamlarının Mars’ın çekirdeğinin, mantosunun ve kabuğunun yoğunluğunu öğrenmelerine yardımcı oldu; bunların üçünün de başlangıçta inanılandan çok farklı olduğu tespit edildi.