NASA, Mars’ı keşfetmek için dört ayaklı bir robot geliştirdi! “Mars Dog”

NASA mühendisleri, Mars’ı keşfetmek için faydalı olabilecek Mars Köpekleri adlı robotlar geliştiriyor. Boston Dynamics‘in dört ayaklı robot köpeği Spot‘a oldukça benziyor.

İlginizi çekebilir: Amerika, havadan içme suyu çıkarabilecek taşınabilir cihazlar geliştiriyor

reklam

NASA üretimi yeni robotlar “Mars Dog”

Diğer gezegenleri keşfetmek için kullanılan modern arazi araçları, kural olarak, nispeten düz ve yumuşak bir arazide hareket etmenizi sağlayan dört veya altı tekerlekle donatılıyor. NASA mühendisleri, Ames Araştırma Merkezi (ARC) ve McGill Üniversitesi‘ndeki meslektaşları ile birlikte bu konseptten uzaklaşmaya karar verdiler. Bunun yerine, yalnızca Mars yüzeyinde bağımsız olarak gezinmekle kalmayıp aynı zamanda mağaraları da keşfedebilen robotik köpekler yaratmayı planlıyorlar.

Projenin bir parçası olarak, Spot robot köpeği yapay zeka algoritmalarına dayalı yeni bir NeBula kontrol sistemi ile donatılacak. Sonuç olarak, araştırmacılar standart gezicilerden daha hafif, daha manevra kabiliyetine sahip, daha kompakt ve daha hızlı olan otonom mekanik ünitelere sahip olacaklar. Toplamda, biri mağaraları keşfetmeye odaklanan ve ekipmanında mekanik bir kol manipülatörü bulunan ve diğer ikisinin yüzeyde kullanılması amaçlanan üç robotik köpek oluşturulacak. Her üç robot da verileri Dünya’ya gerçek zamanlı olarak iletmek için sensörler ve cihazlarla donatılacak.

Mars Dog‘un bir diğer avantajı ise robot köpeğin hareket ederken düşmesi halinde yeniden kalkabilmesi. Halbuki diğer modern gezgin robotlar bu kabiliyete sahip değil. Mars Köpekleri şu anda Mars‘ta karşılaşılabilecek çeşitli engellerin üstesinden gelmek için test ediliyor ve eğitiliyor. Mars Dog‘un ilk uzay yolculuğuna tam olarak ne zaman gideceği hala bilinmiyor. Gelişmeler oldukça sizlere anlatacağız.