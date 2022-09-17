Mars gezgini Perseverance, Mars’taki Jezero kraterinde 3.5 milyar yıl önce oluşmuş bir nehir deltasından organik moleküller içeren bir örnek topladı. Bu, yaşamın var olduğuna dair kesin bir kanıt değil, ancak potansiyel bir gösterge.

NASA, bir çamur kayasında bulunan “ilgi çekici organik bileşiklerden” bahsediyor. 20 Temmuz’da Perseverance, SHERLOC (Organikler ve Kimyasallar için Raman ve Lüminesans ile Yaşanılabilir Ortamları Tarama) cihazının analizler yapabilmesi için yüzeyin bir parçasını tıraşladı. Bu analizler, numunelerin, sülfat minerallerininkilerle uzamsal olarak ilişkili olan bir organik molekül sınıfı içerdiğini göstermektedir. NASA’ya göre, bu mineraller tortul kaya katmanlarında bulunabilir ve oluştukları su ortamları hakkında önemli veriler sağlayabilir.

Kızıl gezegende organik maddeye dair ilk kanıt bulunamadı. Perseverance’ın selefi Curiosity bunu 2013’te keşfetmişti ve Perseverance daha önce Jezero kraterinde organik malzeme de bulmuştu. Şu anki son keşifle ilgili çok özel olan şey, SHERLOC’un bugüne kadar en bol organik bileşikleri bulmuş olmasıdır. Ayrıca bu son keşif, uzak geçmişte bir gölde yaşama izin verebilecek koşullarda tortu ve tuzların biriktiği bir alanda yapıldı.

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Perseverance projesi bilimcisi Ken Farley şöyle açıklıyor: “Uzak geçmişte, Wildcat Ridge canavarını oluşturan kum, çamur ve tuzlar, yaşamın gelişebileceği koşullar altında birikiyordu. Burada, Dünya’daki eski yaşamın fosillerini korumakla bilinen tortul kaya önemlidir.”

Bununla birlikte, kesin sonuçların ancak bu canavar, toplanan diğer tüm canavarlarla birlikte Dünya’ya getirildiğinde çıkarılabileceğini kabul ediyor. Bu amaçla, bir ESA misyonu, Perseverance tarafından toplanan örnekleri almak ve onları Dünya’ya geri getirmek için 2028’de Mars’a inmelidir. Canavarlar 2033’te Dünya’ya gelmeli. Bu görev çok uzun zaman önce değiştirildi; Avrupa alıcısı artık örnekleri almayacak; bu görev artık Perseverance’a veya iki yedek helikoptere düşüyor. Bu helikopterler, Perseverance on Mars’a yardımcı olan ve şimdiden yaklaşık 30 uçuş gerçekleştiren Helikopter olan Ingenuity’ye dayanıyor.