Elon Musk ve Twitter arasındaki anlaşmazlıklar, iki taraf arasındaki hukuk savaşının başlangıcı yaklaşırken kızışmaya devam ediyor. Perşembe günü, milyarder platformda “veri güvenliğindeki ciddi kusurları” gizlediği iddiasıyla sosyal ağı dolandırıcılıkla suçladı.

Bu iddia, Tesla CEO’sunun satın almayı planladığı şirkete açtığı davada yapılan bir değişikliğin parçası. Bu, Twitter’daki eski siber güvenlik başkanı Peiter Zatko’nun mikroblog adına bir dizi ihmali kınayan açıklamalarına dayanıyordu.

Ayrıca bkz: Samsung, Rusya Pazarına Geri Dönebilir

Salı günü Amerika Birleşik Devletleri Senatosu’ndaki bir duruşmada Zatko, eski işvereninin “endüstri güvenlik standartlarının on yıl gerisinde” olduğunu söyledi. Uzman ayrıca, şirket çalışanlarının sosyal ağda kayıtlı neredeyse tüm hesapları nasıl ele geçirebileceklerinin ayrıntılarını da açıkladı.

En son iddialarla Musk, orijinal davayı değiştirmeye karar verdi ve mahkemeden kendisine, 44 milyar Dolar değerindeki Twitter’ın satın alınmasına ilişkin sözleşmeyi, kendisine herhangi bir ceza verilmeden feshetme hakkı verilmesini istedi. Ona göre, eski güvenlik şefinin iddiaları sözleşmenin ihlali için yeterli.

İçindekiler Ekim ayında yasal mücadele

Ekim ayında yasal mücadele

Dolandırıcılık suçlamasına ek olarak, dünyanın en zengin adamı, değiştirilen süreçte, mikroblog tarafından atlandığı iddia edilen başka bir gerçeği dile getirdi. Ona göre, Twitter, 2011 yılında imzalanan kullanıcı verileriyle ilgili Federal Eyalet Ticaret Komisyonu (FTC) ile bir anlaşmaya uymadığını gizledi.

Zatko’nun iddialarıyla ilgili olarak, sosyal ağ iddialara dair kanıt bulamadan sona eren iç soruşturmalar yürüttüğünü iddia ediyor. Teknoloji devine göre, eski çalışanın işten çıkarılması, düşük performanstan kaynaklandı.

Amerikan mahkemesinde Musk ve Twitter arasındaki görüşmenin, yürütmenin satın alma sözleşmesini yerine getirme yükümlülüğünden kurtulmaya çalışacağı 17 Ekim’de başlaması planlanıyor. Duruşmanın en az beş gün sürmesi bekleniyor.

Kaynak: NBC