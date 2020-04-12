Uzay - Bilim
NASA, Mars helikopterinin yapımını tamamladı!
NASA, Mars yüzeyine göndereceği keşif aracı Perseverance için son çalışmaları gerçekleştiriyor. Uzay ajansı arazi aracının üzerine yerleştireceği helikopterin yapımını tamamladı.
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NASA testlerde sona geldi!
NASA‘nın bir süredir üzerine yoğun mesai harcadığı Mars keşfi için son düzlüğe girildi. Keşifte kullanılacak arazi aracı Perseverance için yeni bir eklenti geliştirildi. Bir süredir test aşamasında olan ve aracın üzerinde yerleştirilmesi beklenen “helikopterin” başarılı sonuçlar verdiği ve kullanıma hazır olduğu belirtildi. Helikopterin Mars‘ta ki hava koşullarına tam uyum sağlaması için ciddi bir çalışma yürüten uzay ajansı, aracın her hangi bir sorun yaşamadan kullanılmaya hazır olduğunu aktardı. Perseverance üzerine yerleştirilecek helikopter, Mars yüzeyine inişten tam 30 gün sonra aktif hale gelerek çalışmalara başlayacak. Mars görevlerini aksatmadan ilerleten NASA‘nın helikopterden alacağı geri dönüşte merak konusu olmaya başladı.
Yapılan bu son eklenti ile Perseverance, Mars görevine hazır. Mars yüzeyinde yer alan arazi koşullarına uygun üretilen araç, helikopter eklentisi ile daha sağlıklı bilgiler toplayabilecek. Arazi araçlarının da tamamlanmasıyla gözlerin döndüğü NASA, fırlatma için çalışmalara başladı. Yeni arazi aracının 5 Ağustos tarihinde Mars‘a gönderilmesi planlanıyor. Fırlatmaya bu kadar az zaman kalması nedeniyle işlerin yoğunlaştığı uzay ajansı bakalım fırlatma tarihine yetişebilecek mi. Özellikle Covid-19 sonrası dünya genelinde ertelemelerin meşhur olmasından sonra NASA da, fırlatma zamanını erteleyecek mi merakla bekliyoruz.
Haber
SpaceX yakında fırlatmayı planladığı roketini tamamlamak üzere!
SpaceX, yakında fırlatmayı planladığı roketini tamamlamak üzere. Bu roket sayesinde şirket, Mars’a bir adım daha yaklaşacak!
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Elon Musk Starhip’in ilk prototipini gösterdi!
SpaceX‘in koronavirüs sebebi ile oluşan seyahat yasaklarından ve California‘da çalışan bazı işçilerin hastalığa yakalanmasından sonra fırlatmasını ertelediğini biliyoruz. Ancak şirketin, büyük Ay ve Mars roketleri hala Texas’da geliştirme sürecine devam ediyor.
Geçtiğimiz Perşembe günü, SpaceX‘in kurucusu ve CEO‘su Elon Musk, Twitter hesabından Boca Chica‘daki geliştirme tesisinin birkaç fotoğrafını paylaştı. “SN3” isimli, üçüncü Starship prototipini gösterdiler. Paylaşılan fotoğrafın içeriğinde, temelinde uzay gemisi garajı gibi görünen bi ünite içerisinde rokete parçası takılıyordu.
SN1‘in basınç testi sırasında patladığını duymuş olabilirsiniz. Ancak bu şirketi yavaşlatmış gibi görünmüyor. SN2, SN1‘in patlamasından 2 hafta sonra 8 Mart tarihinde kendi basınç testini geçti!
Elon Musk, testlerin her üç prototip için de 12.4 mil (20 kilometre) irtifada uçup tekrar Dünya‘ya inecekleri şeklinde modellendiğini söyledi. Sonuçta amaç, insanları; Ay’a, Mars’a belki daha da ilerisine taşıyacak yeni nesil araçlar üretmek.
Dosya
Kısa vadede teknoloji trendleri – 8: Uzay çalışmaları
COVID-19 pandemisinin gündemimizi derinden işgal ettiği günlerde gelecek adına yazmak mantıklı görünmeyebilir. Fakat artık salgının psikolojik etkilerinin de hissedilebileceği günlerde gündemden bir dem uzaklaşmak ve kısa vadede hakkında çokça konuşacağımız ya da konuşmak durumunda kalacağımız teknoloji trendlerini şimdiden kısaca tanımak herkes için faydalı olacaktır.
Uzay teknoloji trendlerinden olmaya devam edecek
Hemen önümüzdeki yıllar uzay girişimleri için önemli olaylara gebe olabilir. Uzay keşfi için planlanan görevler var. Ekseriyeti robotlar için fakat bazıları insanlı şekilde gerçekleştirilecek. Uzayda tarım denemeleri bu çalışmalar sırasında yapılacak.
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Küçük boyutlu uyduların gelişimi, uzaydan gelen internet, uzay turizmi, uzay madenciliği düşünüldüğünde tarihsel olarak her zaman insanların ilgisini çeken uzay konulu çalışma ve teknolojiler cazibesini artırarak sürdürecek. Bazı tahminler uzay endüstrisinin 330 milyar dolar değerinde olduğunu ve bu değeri 5-6 yılda iki katına kadar çıkabileceğini iddia ediyor, uzay teknolojisi ve çalışmaları düşünüldüğünde bu tahminlerin yerinde olduğu söylenebilir.
Özellikle çok ciddi boyutlarda ilk yatırım gerektiren bir alan olarak görülen uzay çalışmaları yakın zamana kadar devletlerin tekelinde bir görünüme sahipti. Fakat son yıllarda bazı devlet-dışı girişimlerin alana girişleri gelişim ivmesini daha da yukarılara çekti. Elon Musk – SpaceX, Richard Branson- Virgin Galactic, Jeff Bezos – Blue Moon- gibi popüler teknoloji şirketleri sahibi kişilerin uzay ilgisi geniş kitlelerin de ilgisini bu alana yöneltti.
Özellikle Amerika Birleşik Devletleri (NASA), Rusya Federasyonu (ROSCOSMOS), Çin Halk Cumhuriyeti (CNSA), Hindistan (ISRO),ve ESA ile bazı Avrupa ülkeleri uzay konusunda ciddi boyutlu çalışmalar yürütüyorlar. Ülkemizde ise geçen yıl Türkiye Uzay Ajansı adlı bir kurum kuruldu, fakat bu kuruma atanan yöneticilerin kimler olduğu ve kurumun düşük bütçesi haberleri haricinde bu yapı hakkında bir gelişme yaşanmadı. Umarız yakın zamanda uzay hakkında ufak boyutlu olsa çalışma girişimleri başlar. Ayrıca TÜBİTAK bünyesinde Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü bulunduğunu da aktaralım.
Orta ve uzun vadede de önemini artırarak sürdürecek uzay odaklı teknolojiler kısa vadede teknolojinin popüler alanlarından biri olmaya devam edecek.
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Uzay - Bilim
Ay’da GPS çalışır mı? NASA’dan yanıt geldi!
NASA insanlı Ay yolculuğu fikrini halen geliştirmeye devam ediyor. Artemis projesi ile Ay üzerinde yer alan madenleri gezegenimize getirmeyi hedefleyen NASA, proje ile alakalı yeni bir soruyu da gündeme getirdi.
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Astronotlar Ay üzerinde yollarını nasıl bulacak?
İsmini Yunan mitolojisinde Apollo‘nun kardeşinden alan Artemis Projesi, insanları tekrardan Ay ile buluşturmayı amaçlıyor. Astronotlardan başlangıç için Ay‘ın Güney Kutbu‘nda yer alan buz madenlerine gitmeleri istenecek. İniş malzemelerinden, arazi araçlarına kadar her şeyi tam olan astronotların önlerinde tek bir sorun var, Ay‘da gidecekleri yeri nasıl bulacaklar? Sonuç olarak Ay üzerinde yer alan ekibin krater dolu bir yerde Güney Kutbu‘nu bulmaları pek mümkün gözükmüyor. Bu sebepten dolayı Astronotların bir GPS servisine ihtiyaçları olacak. Ancak bu sistem gezegenimizde ki gibi çalışamaz. Uydu üzerinden kullanıcıların bulundukları yerin saptandığı sistem, Ay‘a nasıl entegre edilir merak konusu. Bu merakı ise yine NASA‘nın kendisi giderdi. NASA çalışanları Zhang Jiaming ve Li Charles konuyla ilgili olarak, Ay üzerinde GPS servisin sağlanabileceğini aktardılar. İşin teorik ve matematiksel olarak gerçekleşmesinin mümkün olduğunu belirten bilim insanları, şimdiden bu konu ile alakalı olası senaryoları hazırladıklarını bildirdiler. Ay‘ın yüzeyinde yer alan astronotlar için Dünya yörüngesinde ki uyduları kullanacak olan NASA, toplamda 81 adet uyduya Ay‘ın yüzeyini işaretletti. Bunu ise Dünya yörüngesinde ki uyduların uzaya yolladığı kuvvetli sinyaller sayesinde başardı. Yani özetle Artemis Projesine katılacak astronot ekibinin GPS sistemleri Ay üzerinde çalışabilir vaziyette olacak.
İnsanların Ay ile tekrar buluştuğu proje Artemis yaşanan çeşitli aksaklıklar nedeniyle ertelenmek zorunda kalmıştı. Toplam maliyeti 17 milyar doların üzerinde olan proje maliyet sorunları sebebiyle 2 yıllık bir gecikme durumuyla karşı karşıya. Fırlatma sisteminde yaşanan bu maliyet zorluğu 2024 yılında gerçekleşmesi beklenen projenin 2026 yılına sarkmasına neden oldu. Ancak yine de insanlık için önemli bir bilim olayı olduğunu unutmamak gerek. NASA aynı zamanda Ay yüzeyine bir istasyon kurarak Mars‘a insanlı sefer yapmayı da hedeflemekte.