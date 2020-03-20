Ay’da GPS çalışır mı? NASA’dan yanıt geldi!

NASA insanlı Ay yolculuğu fikrini halen geliştirmeye devam ediyor. Artemis projesi ile Ay üzerinde yer alan madenleri gezegenimize getirmeyi hedefleyen NASA, proje ile alakalı yeni bir soruyu da gündeme getirdi.

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Astronotlar Ay üzerinde yollarını nasıl bulacak?

İsmini Yunan mitolojisinde Apollo‘nun kardeşinden alan Artemis Projesi, insanları tekrardan Ay ile buluşturmayı amaçlıyor. Astronotlardan başlangıç için Ay‘ın Güney Kutbu‘nda yer alan buz madenlerine gitmeleri istenecek. İniş malzemelerinden, arazi araçlarına kadar her şeyi tam olan astronotların önlerinde tek bir sorun var, Ay‘da gidecekleri yeri nasıl bulacaklar? Sonuç olarak Ay üzerinde yer alan ekibin krater dolu bir yerde Güney Kutbu‘nu bulmaları pek mümkün gözükmüyor. Bu sebepten dolayı Astronotların bir GPS servisine ihtiyaçları olacak. Ancak bu sistem gezegenimizde ki gibi çalışamaz. Uydu üzerinden kullanıcıların bulundukları yerin saptandığı sistem, Ay‘a nasıl entegre edilir merak konusu. Bu merakı ise yine NASA‘nın kendisi giderdi. NASA çalışanları Zhang Jiaming ve Li Charles konuyla ilgili olarak, Ay üzerinde GPS servisin sağlanabileceğini aktardılar. İşin teorik ve matematiksel olarak gerçekleşmesinin mümkün olduğunu belirten bilim insanları, şimdiden bu konu ile alakalı olası senaryoları hazırladıklarını bildirdiler. Ay‘ın yüzeyinde yer alan astronotlar için Dünya yörüngesinde ki uyduları kullanacak olan NASA, toplamda 81 adet uyduya Ay‘ın yüzeyini işaretletti. Bunu ise Dünya yörüngesinde ki uyduların uzaya yolladığı kuvvetli sinyaller sayesinde başardı. Yani özetle Artemis Projesine katılacak astronot ekibinin GPS sistemleri Ay üzerinde çalışabilir vaziyette olacak.

İnsanların Ay ile tekrar buluştuğu proje Artemis yaşanan çeşitli aksaklıklar nedeniyle ertelenmek zorunda kalmıştı. Toplam maliyeti 17 milyar doların üzerinde olan proje maliyet sorunları sebebiyle 2 yıllık bir gecikme durumuyla karşı karşıya. Fırlatma sisteminde yaşanan bu maliyet zorluğu 2024 yılında gerçekleşmesi beklenen projenin 2026 yılına sarkmasına neden oldu. Ancak yine de insanlık için önemli bir bilim olayı olduğunu unutmamak gerek. NASA aynı zamanda Ay yüzeyine bir istasyon kurarak Mars‘a insanlı sefer yapmayı da hedeflemekte.