Uzay - Bilim
Ay’da GPS çalışır mı? NASA’dan yanıt geldi!
NASA insanlı Ay yolculuğu fikrini halen geliştirmeye devam ediyor. Artemis projesi ile Ay üzerinde yer alan madenleri gezegenimize getirmeyi hedefleyen NASA, proje ile alakalı yeni bir soruyu da gündeme getirdi.
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Astronotlar Ay üzerinde yollarını nasıl bulacak?
İsmini Yunan mitolojisinde Apollo‘nun kardeşinden alan Artemis Projesi, insanları tekrardan Ay ile buluşturmayı amaçlıyor. Astronotlardan başlangıç için Ay‘ın Güney Kutbu‘nda yer alan buz madenlerine gitmeleri istenecek. İniş malzemelerinden, arazi araçlarına kadar her şeyi tam olan astronotların önlerinde tek bir sorun var, Ay‘da gidecekleri yeri nasıl bulacaklar? Sonuç olarak Ay üzerinde yer alan ekibin krater dolu bir yerde Güney Kutbu‘nu bulmaları pek mümkün gözükmüyor. Bu sebepten dolayı Astronotların bir GPS servisine ihtiyaçları olacak. Ancak bu sistem gezegenimizde ki gibi çalışamaz. Uydu üzerinden kullanıcıların bulundukları yerin saptandığı sistem, Ay‘a nasıl entegre edilir merak konusu. Bu merakı ise yine NASA‘nın kendisi giderdi. NASA çalışanları Zhang Jiaming ve Li Charles konuyla ilgili olarak, Ay üzerinde GPS servisin sağlanabileceğini aktardılar. İşin teorik ve matematiksel olarak gerçekleşmesinin mümkün olduğunu belirten bilim insanları, şimdiden bu konu ile alakalı olası senaryoları hazırladıklarını bildirdiler. Ay‘ın yüzeyinde yer alan astronotlar için Dünya yörüngesinde ki uyduları kullanacak olan NASA, toplamda 81 adet uyduya Ay‘ın yüzeyini işaretletti. Bunu ise Dünya yörüngesinde ki uyduların uzaya yolladığı kuvvetli sinyaller sayesinde başardı. Yani özetle Artemis Projesine katılacak astronot ekibinin GPS sistemleri Ay üzerinde çalışabilir vaziyette olacak.
İnsanların Ay ile tekrar buluştuğu proje Artemis yaşanan çeşitli aksaklıklar nedeniyle ertelenmek zorunda kalmıştı. Toplam maliyeti 17 milyar doların üzerinde olan proje maliyet sorunları sebebiyle 2 yıllık bir gecikme durumuyla karşı karşıya. Fırlatma sisteminde yaşanan bu maliyet zorluğu 2024 yılında gerçekleşmesi beklenen projenin 2026 yılına sarkmasına neden oldu. Ancak yine de insanlık için önemli bir bilim olayı olduğunu unutmamak gerek. NASA aynı zamanda Ay yüzeyine bir istasyon kurarak Mars‘a insanlı sefer yapmayı da hedeflemekte.
Konu dışı
Bilim adamları, Acfer 086 isimli gök taşında proteine rastladı
Geçtiğimiz günlerde yeryüzüne düşen ve Acfer 086 adı verilen gök taşında dünya dışından geldiği tespit edilen protein moleküllerine rastlandı.
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Acfer 086 adlı gök taşında dünya dışı proteine rastlandı
Bir gök taşında ilk defa, tam anlamıyla bütün formda bulunan proteinlere rastlandı. Bilim adamları bu protein moleküllerinin dünya dışından geldiği konusunda ise tamamen hemfikir. Harvard Üniversitesi, PLEX ve Bruker Scientific’ten araştırmaya dahil olan bilim insanları Acfer 086’dan aldıkları örnekleri incelediler. Arxiv üzerinden paylaştıkları bulgulara göre buldukları protein yapı taşları dünya üzerindeki hiçbir canlı ile uyuşmuyor. Gök taşının tam olarak nereden geldiğini bilmiyoruz ama geldiği yerde canlılar için esansiyel maddelerin bulunabileceğini söyleyebiliriz.
Bildiğimiz üzere proteinler, amino asitlerin birleşiminden oluşan kompleks yapılardır. Daha önce uzaydan gelen bazı örneklerde amino asitlere ve protein sayılamayacak kadar küçük amino asit zincirlerine rastlanmıştı. Fakat kompleks bir protein molekülüne (yani birçok amino asitin belirli bir düzende bir araya gelerek oluşturduğu kompleks yapıya) ilk defa rastlanıyor. Acfer 086 ile ilgili çalışamalar devam etmekle beraber yakın zamanda gök taşında bulunan proteinle ilgili akademik makaleler de yayınlanacaktır. Ortaya atılan bazı hipotezlere göre ise dünyada da ilk yaşam aynı bu şekilde dünya üzerine gelen ve canlı organizma taşıyan bir gök taşı ile oluştu. Tabiki hipotezler, kanıtlanmamış bilgiler olmakla beraber bu gök taşının sırları çözüldükçe dünyamızın geçmişi ile ilgili ve dünya dışı yaşamla ilgili daha çok ipucu edineceğiz.
Genel
Elon Musk’ın uzaya gönderdiği Tesla Roadster ne alemde?
Elon Musk, yaklaşık iki sene önce Space X‘in Falcon Heavy roketiyle uzaya, kendi Tesla Roadster aracını göndermişti. Bakalım iki senedir devam eden bu uzun macerada Starman‘in başına neler gelmiş.
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Ben Pearson tarafından yönetilen “Roadster nerede?” içerikli siteden Musk’ın kırmızı Tesla aracını ve sürücü koltuğunda oturan, uzay kostümlü “Starman” isimli arkadaşı takip edebiliyorsunuz. Söz konusu siteye göre Tesla ve Starman ikilisi, uzaya fırlatıldıkları 6 Şubat 2018 tarihinden beri 1.6 milyar kilometreden fazla yol almış.
Tesla Roadster ve Starman şu an nerede?
Uzaydaki bu ikili, gezegenimizden 346.9 milyon kilometre uzakta. Ayrıca saatte 9656 kilometre hızla (Bugatti’ye selamlar) yolculuklarına devam ediyorlar. Mars’a oldukça yakın bir konumda bulunuyorlar. Yani 96.1 milyon kilometre mesafe, uzayın büyüklüğü göz önünde bulundurduğumuzda yakın sayılabilir.
Tamamen elektrikli spor araç şu anda Güneş etrafındaki ikinci turunu atarken, araştırmacıların son hesaplarına göre 2091 yılında, gezegenimizin birkaç 100 bin kilometre yakınından geçeceğini öngörüyor.
Bunların hepsinin birer tahmin olduğunu ve Roadster’ın tam durumunu bilmenin oldukça zor olduğunu unutmamak lazım. Çünkü maruz kaldıkları uzay boşluğu koşulları bir hayli çetin. Radyoaktif dalga ve parçacıklar, ileri sıcaklık seviyeleri ve değişimleri gibi şartlar Starman’in direksiyon başında ecel terleri dökmesine yol açıyor olabilir.
Genel
Voyager 2, NASA tarafından tekrar çevrim içi yapıldı!
Voyager 2 1977 yılında NASA tarafından yıldızlar arası keşif için uzaya gönderildi. Geçtiğimiz günlerde bir sorun yaşayan uzay aracı, NASA tarafından 18.5 milyar kilometre uzaktan çözüldü.
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Voyager 2 nasıl bir sorun yaşadı?
Daha önce Neptün Satürn ve Jüpiter gibi gezegenlerin keşfini yapan ve fotoğraflayan uzay aracı Voyager 2, geçtiğimiz günlerde fazla güç tüketimi sebebiyle sorun yaşamaya başladı. Manyetik alan cihazının kalibrasyonu için manevra yapması gereken uzay aracı, içerisinde yer alan iki departmanın gereğinden fazla açık kalması sebebiyle daha fazla güç tüketimi sorunu yaşadı. Bu durumu aşmak için bili insanları Voyeger 2’in otomatik güç koruma sistemini devreye soktu. Güç koruma sisteminin devreye sokulmasıyla birlikte bilimsel araçlar kapatıldı. Aynı zamanda veri toplama işi bir süreliğine durduruldu. Bu durumu NASA Voyager 1’in Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamada ikizinin bir süreliğine çevrim dışı kaldığını ve veri toplama işlemlerini durdurduğu söylendi. Tarihler 5 Ocak 2020’yi gösterdiğinde ise NASA yine Voyager 1’in Twitter hesabı üzerinden Voyager 2’nin tekrar çevrim içi olduğunu ve veri toplamaya başladığını açıkladı.
Good vibes! Voyager 2 continues to be stable, and communications between Earth and the spacecraft are fine.
My twin is back to taking science data, and the team at @NASAJPL is evaluating the health of the instruments following their brief shutoff. https://t.co/LmsWQ7wPat pic.twitter.com/xyhM1G8sTD
— NASA Voyager (@NASAVoyager) February 6, 2020
NASA teknik olarak sorunu nasıl çözdüğünü açıklamadı. Ancak sadece beş yıllık bir ömrünün kaldığı düşünülen uzay aracının sorun çıkarması biraz normal karşılanmaya başladı. Voyager 2’nin azalmış ömrüne ve günümüz teknolojisinden uzak sayılabilecek bir teknolojisi olmasına rağmen NASA’nın sorunu 18.5 milyar kilometre öteden çözmesi gerçekten takdire şayan.