Nubia önümüzdeki günlerde bir lansman yapmayı planlıyor. Bu lansmanda Nubia Z50 tanıtılacak. Şirketin yaptığı son açıklamaya göre lansmanda, Nubia Z50’nin yanında MyOS 13 de tanıtılacak.

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MyOS 13’ün Android 13 tabanlı olacağı düşünülüyor. Şirket MyOS 13’ün yeni bir tasarım ve kademesiz hız değiştirme teknolojisine sahip olacağını söyledi. Bunun yanı sıra şirket, MyOS 13 ile birlikte genel sistem akıcılığını %30’a kadar arttıracağını açıkladı.

Bunların dışında şirket MyOS 13 ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Lansman 19 Aralık’ta Çin saati ile 14.00’da yapılacak, 19 Aralık tarihi yaklaştıkça elimizde daha fazla bilgi olacağını ümit ediyoruz. Daha fazla bilgi elimize geçtiğinde sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın.