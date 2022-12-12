Nubia, Z serisi altında akıllı telefonlar piyasaya sürüyor ve şimdi şirket, Çin’de Nubia Z50 adlı yeni bir akıllı telefonu piyasaya sürmek için hazırlanıyor.

Şirket, yaklaşmakta olan Nubia Z50 akıllı telefonunun 19 Aralık’ta Çin pazarında piyasaya sürüleceğini duyurdu. Etkinlik Çin’de yerel saatle 14:00’te başlayacak.

Şirket tarafından paylaşılan tanıtım afişi, Z50 serisinin kamera odaklı olacağını gözler önüne seriyor.

Nubia, yaklaşmakta olan Z50 akıllı telefonun, ışık girişinin 1 inçlik birincil kamera sensörünü aştığı yepyeni bir 35 mm özel optik sistem kullandığını söylüyor. Ayrıca şirket, cihazın Starry Sky Photography’yi de destekleyeceğini ve ayrıca birkaç farklı türde fotoğraf modu sunacağını açıkladı.

Diğer teknik özelliklere gelince, cihazın gücünü geçen ay duyurulan Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden almasını bekliyoruz. Bu yeni yonga setinden güç alan birkaç akıllı telefon zaten piyasaya sürüldü ve yakında çıkacak amiral gemisi telefonların çoğunun Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti tarafından desteklenmesini bekliyoruz.

Nubia Z50 akıllı telefonun teknik özellikleri hakkında pek bir şey bilinmiyor ancak şirketin önümüzdeki günlerde teaserlar aracılığıyla daha fazla ayrıntı ortaya koymasını bekliyoruz.